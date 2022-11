Quinta na TV: Guilty Party com a freira-guerreira num Planeta Verde

CINEMA

A Ilha

Hollywood, 17h35

Lincoln (Ewan McGregor) é um dos habitantes de um complexo aparentemente perfeito mas rigorosamente controlado. Tal como a grande maioria dos outros residentes, sonha ser escolhido para ser enviado para um lendário lugar paradisíaco, conhecido apenas como “a ilha”. É então que descobre que tudo na sua vida é mentira e, juntamente com Jordan (Scarlett Johansson), tenta uma ousada fuga para o desconhecido mundo exterior. Um filme de Michael Bay.

Jockey

TVCine Top, 21h30

Chega à televisão, sem ter passado pelos cinemas portugueses, o filme dramático que Clint Bentley realizou em 2021. Jockey fez sucesso no circuito dos festivais internacionais desde a estreia em Sundance, onde o actor principal, Clifton Collins Jr, foi premiado pela sua interpretação. Encarna Jackson Silva, um jockey veterano que se prepara para aquela que poderá ser a sua derradeira competição.

Serpentário

TVCine Edition, 22h

Realizado por Carlos Conceição, Serpentário é um filme de procura – da mãe, de si próprio, do mundo lá fora – e um objecto que convida ao transe onírico, sonâmbulo; genericamente consistente, desafiadoramente pessoal, que se inscreve na tradição do ensaio contemplativo, do filme autoral que abre uma porta para um mundo diferente. Cabe ao espectador decidir se quer ou não acompanhar João Arrais nesta viagem de road movie da mente que não tem estradas mas sim areia, poeira e rochas.

SÉRIES

Guilty Party

TVCine Emotion, 22h10

Estreia. Kate Beckinsale protagoniza esta comédia negra criada por Rebecca Addelman (que integrou as equipas de escrita de New Girl e Dead To Me), acerca de uma jornalista caída em descrédito, que tenta salvar a reputação e a carreira investindo na história de uma mulher (Jules Latimer) que está em prisão perpétua por ter assassinado o marido, apesar de se reclamar inocente. Se o caso já parece complicado, mais complexo se torna à medida que a investigação avança e vai revelando ramificações inesperadas.

Warrior Nun

Netflix, streaming

A actriz portuguesa Alba Baptista está de volta à acção como Ava Silva, a freira-guerreira do título, após mais de dois anos de espera pela segunda temporada. Fantasia, religião e sobrenatural cruzam-se na série que Simon Barry criou a partir da banda desenhada homónima de Ben Dunn. A protagonista é uma jovem órfã que descobre ter superpoderes que fazem dela a escolhida para combater os demónios que ameaçam o mundo, como parte de uma congregação secreta.

DOCUMENTÁRIOS

Planeta Verde

Odisseia, 16h01

Estreia. Apresentada por David Attenborough e timbrada pela BBC, é uma incursão “às vidas invisíveis e secretas” das plantas, que recorre a “câmaras especializadas que nos permitem viajar para lá do alcance do olho humano para examinar melhor e com maior profundidade, como nunca antes foi feito”, anuncia o canal.

Revela a importância das plantas para os ecossistemas, o tipo de relações – simbióticas, vantajosas ou agressivas – que estabelecem com os outros seres vivos e as batalhas que enfrentam para assegurar a persistência da sua espécie.

A série documental é composta por cinco episódios. Os dois de hoje são dedicados aos mundos tropicais e aquáticos. Na próxima quinta-feira, há nova sessão dupla, ao ritmo d’As quatro estações e em ambientes desérticos. Mundo sustentável, o capítulo final, vai para o ar no dia 24.

In Pursuit with John Walsh

ID, 22h

Arranca a quarta temporada do programa de true crime conduzido por John Walsh (America’s Most Wanted). Apoiado numa vasta experiência no activismo e na investigação, que encetou depois de uma tragédia pessoal, Walsh debruça-se sobre casos violentos, em parceria com as autoridades e convocando o cidadão comum a fornecer pistas que possam ajudar a identificar e capturar os criminosos.

O Clube

RTP2, 23h10

Estreia. A ligação entre Goa e a Tanzânia, testemunhada por histórias de vida, é o foco deste documentário de Nalini Elvino de Sousa, realizadora portuguesa de origem goesa que assinou, por exemplo, Enviado Especial, sobre Aquino de Bragança.