Alentejo leva 450 vinhos para evento em Lisboa. Dias 18 e 19 de Novembro

Depois do Porto, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana promove o evento “Vinhos do Alentejo em Lisboa”, dias 18 e 19, no Centro Cultural de Belém. Estarão presentes mais de 70 produtores.

São cerca de 450 as referências alentejanas que vão estar em prova no evento “Vinhos do Alentejo em Lisboa”, nos dias 18 e 19 deste mês, no Centro Cultural de Belém. Estão confirmados mais de 70 produtores e a iniciativa é uma organização da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA).

O objectivo da CVRA é promover os vinhos da região, num evento que “regressa em grande” à capital (e que este ano se estreou a Norte, no Porto), após dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19, e “promete mostrar as características singulares das castas alentejanas”, pode ler-se no comunicado enviado pela Comissão às redacções. À 12.ª edição, estará em foco o tema da sustentabilidade no sector vitivinícola.

As portas abram às 16h do dia 18 e em prova vão estar vinhos brancos, tintos e rosés de mais de 70 produtores do Alentejo, sobretudo “novidades e novas colheitas" dos projectos presentes. Os visitantes vão poder também conhecer o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), “uma iniciativa pioneira em Portugal”, frisa a CVRA, que já tem 11 produtores certificados e que tem como objectivo “melhorar as práticas utilizadas nas vinhas e adegas, produzindo uvas e vinho de qualidade e economicamente viáveis”.

Haverá um workshop liderado por João Barroso, coordenador do PSVA, e que vai juntar os produtores com Certificação de Produção Sustentável.

Outro destaque são provas temáticas com debate, alusivas às castas e a outras particularidades dos vinhos da região que soma uma área de vinha de 23,3 mil hectares e é líder nacional em vinhos certificados — e responsável por cerca de 40 por cento de valor total das vendas no universo das 14 regiões vitivinícolas portuguesas.

São esperados “mais de 3500 visitantes” no certame e a entrada, com direito a copo reutilizável, custa 10 euros.