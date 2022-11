A geração Z chegou ao Congresso dos EUA: eleito aos 25 anos, Maxwell Frost quer controlar as armas

O democrata defende um maior controlo de armas, é activista pelas alterações climáticas e quer um aumento do salário mínimo. Chega ao Congresso com a idade mínima para lá estar: 25 anos.

Democrata, 25 anos, e, agora, membro do Congresso. Maxwell Frost é o primeiro membro da geração Z a conseguir um lugar no Congresso americano que esta terça-feira contou votos nas eleições intercalares.

Eleito na Florida, Frost derrotou o candidato republicano Calvin Wimbish por 19 pontos percentuais. E isso deu-lhe oficialmente o título de primeiro membro da geração Z (cujos membros mais velhos nasceram em 1997) com assento no Congresso.

“A perspectiva que trago enquanto jovem, enquanto negro, latino e do Sul, é importante”, disse, em entrevista ao New York Times esta terça-feira. Mas acredita ser “uma pequena parte de um puzzle muito grande”, composto por membros da geração Z que estão a tornar-se mais influentes em diferentes partes da sociedade, defendeu.

Ao New York Times, disse que a sua prioridade era colocar os seus escritórios e funcionários distritais em funcionamento para ajudar os eleitores que ainda estão em dificuldades devido à destruição provocada pelo furacão Ian, que devastou a Florida em Setembro último.

Defende o aumento do salário mínimo e apoia propostas democratas como um serviço de saúde universal e a expansão do Supremo Tribunal. É defensor do Roe vs. Wade, que garante o direito ao aborto.

Mas a sua principal bandeira é o maior controlo do uso de armas. Frost tornou-se activista por esta causa depois de um tiroteio em massa em 2012; antes de se candidatar dirigiu o movimento March for Our Lives, que luta pelo fim da violência armada e contra as alterações climáticas.

“Pertenço a uma geração que teve mais simulações de tiroteios do que de incêndios. Isto é algo que tivemos de enfrentar: ter medo de ir à escola, à igreja, medo de estar na nossa comunidade. Isso dá-me um sentido de urgência”, lamentou.

Depois do tiroteio em Uvalde, no Texas, em Maio último, confrontou Ron DeSantis, o governador da Florida, sobre a violência armada. Durante um evento onde o republicano discursava, Frost alertou: “Precisamos que faça algo. Estamos a perder 100 pessoas por dia devido à violência armada.” A resposta de DeSantis: “Ninguém quer saber do que estás a dizer.”

Não é comum pessoas de 25 anos, a idade mínima para alguém se candidatar ao Congresso, serem eleitas. Antes do republicano Madison Cawthorn, eleito na Carolina do Norte em 2020, tal não acontecia há mais de 45 anos.

Sobre a vitória, Frost escreveu no Twitter: “Fizemos história esta noite. Pelas pessoas da Florida, pela geração Z e por todos aqueles que acreditam que merecemos um futuro melhor. Estou muito grato pela oportunidade de representar a minha casa no Congresso dos Estados Unidos.”