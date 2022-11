Mergulham em piscinas e sobem para salva-vidas: os cães também se preparam para a guerra

Não é só na Ucrânia que os cães acompanham as forças militares. Em cada país, estes animais são treinados para intervirem em cenários de conflito onde detectam bombas, minas, armadilhas e distinguem as tropas inimigas das aliadas. Em cada missão, acompanham os passos dos militares e actuam sempre em silêncio, escreve a revista National Geographic. Para facilitar cada trabalho podem até utilizar equipamentos de visão nocturna e radares.

A Reuters acompanhou uma sessão de treino de cães militares na Alemanha, país onde começaram a ser utilizados no Exército em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial.

Actualmente, acompanham as forças especiais nos mais variados tipos de missões, em terra ou no mar. Mas antes de entrarem em acção, são treinados pelos soldados e os exercícios variam.

Nestas fotografias, captadas na cidade alemã de Calw em meados de Outubro, estes animais vestem coletes, saltam de piscinas para simularem um salto de helicóptero, nadam e sobem para botes salva-vidas, até mesmo sob o olhar atento da ministra da Defesa, Christine Lambrecht. No final, foram recebidos com mimos da governante e da co-presidente do Partido Social Democrata (SPD), Saskia Esken. Mas mesmo quando descansam, estão sempre alerta.