Dança da revolução pessoal

Fixaste-me nos olhos e, dada a minha inexperiência com outra mulher, perguntaste alto: “É isso que queres?” Não esperaste pela resposta, encostaste-me à parede e beijaste-me com arrebatamento.

A primeira vez que nos beijámos foi contra a parede de um bar no Bairro Alto, em Abril de 2015. O mês de uma das revoluções mais importantes do país, também o assinalo como uma revolução pessoal.

Na pista de dança mal iluminada e prestes a encerrar, com apenas dois ou três sobreviventes embriagados que agitavam os corpos trôpegos ao som da música do DJ, ficámos as duas.

Não dançámos nessa noite do terceiro encontro. Conversámos. Ao balcão do bar, à porta do estabelecimento entre cigarros e goles de álcool, e no final da noite, no sítio mais escuro e encafuado do bar, toscamente escondidas e íntimas num canto da pista de dança. Dado o volume do som, conversámos com a boca encostada ao ouvido, alternando entre escuta e provocação verbal, sentindo o cheiro e o fervor crescente na proximidade dos corpos.

Os meus sapatos colavam-se à imundície do álcool entornado pelo chão, a cada movimento sentia a sola colar e descolar do piso emporcalhado. As minhas duas amigas tinham desaparecido, talvez estivessem fora do estabelecimento, cansadas de levarem com o clima de tesão alheia.

Nos primeiros encontros contigo fiz-me sempre acompanhar por alguma amiga, não confiava em ti nem na nossa ligação. Travaste conversa comigo na Internet, pela minha página numa rede social, não fazia ideia se eras alguma tarada. Além disso, a tua imagem também me assustava. Demasiadas tatuagens pelo corpo todo, alargadores enormes nas orelhas, um visual que me parecia agressivo e com o qual até à data nunca tinha simpatizado.

Os meus preconceitos levavam-me a crer que podias dar nas drogas ou ser chanfrada. Não sei, nada em ti me inspirava confiança e, ainda assim, uma parte de mim sentia atracção por algo que pressentia ser desconhecido, um pouco assustador até. A pista prestes a fechar, tu não paravas de falar e eu queria ser beijada.

Não podia ficar até mais tarde, seguir para uma discoteca ou para outro boteco de fecho mais tardio, tinha uma babysitter em casa. Teria de acordar cedo no dia seguinte, mudar fraldas, fazer papas, estava nessa fase da minha vida. Não ambicionava mais para aquela noite, queria apenas que terminasse num beijo. Numa ida ao teu ouvido e incentivada pelo álcool, saiu-me: “É preciso marcar um dia na agenda para me dares um beijo?”

Desviaste o ouvido da minha boca, endireitando o pescoço. Fixaste-me nos olhos e, dada a minha inexperiência com outra mulher, perguntaste alto: “É isso que queres?” Não esperaste pela resposta, encostaste-me à parede e beijaste-me com arrebatamento. Os meus lábios tremiam como nunca tremeram antes. Encurralada entre o teu corpo e a parede, os lábios tremiam, nunca tremeram assim.

Quando o recordo tenho noção de que foi bastante invasivo aquele primeiro beijo, senti alguém apoderar-se de mim, marcando o início da dança de uma revolução pessoal.