E, porém, existe o mundo

São conhecidos os problemas estruturais que têm condicionado o desenvolvimento económico e humano do nosso país, em que avultam um nível educativo ainda insuficiente, uma hiperburocracia atrofiante da iniciativa empresarial, uma imensa e criativa carga fiscal, a instabilidade das regras do jogo para os investidores e como consequência uma lenta mas continuada descida no ranking do PIB por habitante na União Europeia, um crescimento tendencialmente anémico e um risco de pobreza muito alto.