Crónica de André Lamas Leite

Leio regularmente com interesse as crónicas do prof. André Lamas Leite. Na crónica de ontem, ele confessa o seu desapontamento por eu não ter autorizado a exibição, no Edifício da Assembleia da República, da exposição Totalitarismo na Europa. Permita-me o seguinte esclarecimento ao cronista e aos leitores:

1. A decisão de autorizar ou não exposições na AR é precedida de parecer do Grupo de Trabalho para os Assuntos Culturais, composto por representantes de todos os partidos políticos.

A razão é simples: convém que as actividades culturais do Parlamento não sejam objecto do mesmo tipo de debate político-partidário que faz a riqueza da actividade parlamentar propriamente dita. No caso em apreço, vários partidos exprimiram reservas ao acolhimento da exposição, invocando questões de equilíbrio e rigor histórico;

2. Nos conteúdos que foram remetidos pelos promotores da exposição, para efeitos de autorização, há referências a vários regimes políticos europeus, mas nenhuma ao Estado Novo português, ao franquismo espanhol, à ditadura grega ou, mesmo, ao fascismo italiano. O que talvez explique as mencionadas reservas, mas explica certamente a minha decisão de não contrariar a posição que recebi do Grupo para os Assuntos Culturais.

Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República

Uma farmácia no bairro da Codivel

No bairro da Codivel, Odivelas, a população local sempre teve ao dispor uma farmácia. A mais recente, a Farmácia Codivel, que vinha a servir a população local há uns anos, mudou de instalações, o que não trouxe nenhum benefício a quem ali mora. A localização da nova farmácia não é acessível para todos, em virtude de não haver meios de transportes e dos problemas de mobilidade de algumas pessoas, atendendo à idade da maioria da população. Entretanto contactei no dia 23 de Setembro, através de email, a Ordem dos Farmacêuticos, tendo sido informado de que este assunto era da competência do Infarmed. Tenho conhecimento de que foi enviado email, mas até esta data mantém-se o silêncio, próprio, infelizmente, dos assuntos que deveriam beneficiar o cidadão. Por último, como é possível a Câmara Municipal de Odivelas ter dado parecer favorável para a abertura do novo espaço, quando têm conhecimento da localização, que não é nada acessível? Estranho. Não há meios de transportes e nem todos possuímos veículos.

<_o3a_p>

Mário da Silva Jesus, Codivel

​O Estado ainda é o melhor patrão

O Estado não despede os seus trabalhadores; no Estado, todos os trabalhadores ganham mais do que o salário mínimo nacional; o Estado paga subsídio de almoço a todos os seus trabalhadores; no Estado, a jornada de trabalho semanal é de 35 horas e, embora com vencimentos escandalosamente baixos, o Estado, mesmo assim, paga melhor aos seus trabalhadores das classes baixa e média-baixa.

Infelizmente para muitas centenas de milhares de trabalhadores, sobretudo os das classes baixa e média-baixa, as remunerações e as condições de trabalho são ainda muito piores. Centenas de milhares destes trabalhadores não ganham mais do que o salário mínimo nacional, trabalham 40 horas por semana, não recebem subsídio de refeição e, ainda muito pior, volta não volta, são despedidos. Muitos destes trabalhadores, se pudessem, preferiam ir trabalhar para o Estado. A rádio, os jornais e as televisões promovem programas específicos para debaterem os problemas das baixas remunerações no nosso país, mas põem normalmente em segundo plano as condições de trabalho e as remunerações do trabalhadores do privado. Aliás, as próprias centrais sindicais fazem o mesmo.

Acácio Alferes, Évora

Um bom exemplo de justiça

A arrumar vários recortes de jornais que tinha guardado, deparei-me com um editorial de Manuel Carvalho, de há um ano (!), sobre o caso de militares portugueses ao serviço da ONU acusados de traficar ouro, drogas e diamantes. Gostei do editorial e por isso guardei-o. Escreve o director na entrada que, “Ao contrário de tantos outros episódios da justiça, na Operação Miríade ficamos com a sensação de que tudo aconteceu como deveria sempre acontecer”.

Eu posso andar muito distraída, mas não dei por nenhum seguimento do caso. Houve demissões? Houve prisões? Ou tudo aconteceu ainda pior do que de costume e da justiça só sobrou o esquecimento deste caso verdadeiramente sério, para nos dedicarmos todos a “incompatibilidades” na maioria parvas?

M. Helena Cabral, Carcavelos