A vitória que alimenta as esperanças democratas no Senado

Para saber que partido vai ter a maioria no Senado dos Estados Unidos depois das eleições de terça-feira pode ser preciso esperar algum tempo. Mas a avaliar pelos comentários de alguns especialistas, é muito provável que os democratas mantenham o controlo da câmara alta do Congresso: “Esta é uma vitória obrigatória. Se vencermos na Pensilvânia conquistaremos a maioria”, afirmara antes do voto, citado pela CNN, Steven Law, presidente do “super-PAC” republicano do Senado. “A vitória de [John] Fetterman faz com que seja quase impossível que os republicanos cheguem à maioria. A Pensilvânia era a barreira”, disse esta quarta-feira, ao mesmo canal, Mike Mikus, estratega democrata sedeado em Pittsburgh.