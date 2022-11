Biden “pronto” para trabalhar com republicanos após intercalares

O Presidente norte-americano, Joe Biden, defendeu esta quarta-feira que as eleições intercalares não trouxeram a “onda vermelha” (a cor dos Republicanos) prevista por este partido e em sondagens, e garantiu estar “pronto” para trabalhar com oposição aos Democratas.

“Acho que foi um bom dia para a democracia e acho que foi um bom dia para os Estados Unidos”, disse Biden numa conferência de imprensa na Casa Branca, referindo-se às eleições intercalares norte-americanas que decorreram na terça-feira.

Ao contrário do que algumas sondagens e analistas previam, não se registou nenhuma “onda vermelha”, disse o Presidente norte-americano, indicando estar “pronto para trabalhar” com os Republicanos, que estão em vias de retirar aos Democratas a maioria na câmara baixa do Congresso e em vantagem na corrida ao Senado.

O Presidente norte-americano disse ainda que planeia recandidatar-se à presidência, mas afirmou que tal resultará de uma “decisão familiar” que deverá ser tomada “no início do próximo ano”.