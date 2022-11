PSP deteve taxistas junto à Web Summit com acelerador de taxímetro

A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou nesta quarta-feira ter detido dois taxistas em Lisboa que tinham na sua posse comandos de acelerador de taxímetros nas proximidades do Parque das Nações durante a realização da Web Summit.

Segundo avançou o Jornal de Notícias e o PÚBLICO confirmou, as detenções foram efectuadas, na passada semana, por agentes da Divisão de Trânsito, na freguesia do Parque das Nações, no âmbito de diversas operações de fiscalização rodoviária direccionadas para os veículos de aluguer de passageiros, realizadas nas proximidades do evento internacional que ali decorria.

Os taxistas, de 66 e 45 anos, são suspeitos do crime de especulação pois, depois dos agentes verificaram que os motoristas “estavam a cobrar preços superiores aos esperados para as corridas realizadas, vindo a perceber que eram portadores de comandos que faziam acelerar os preços registados nos taxímetros”.

Desde o início do ano, a Divisão de Trânsito já deteve cerca de 80 taxistas pelo ilícito criminal de especulação.

No final de Julho deste ano, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP revelou que grupo de 30 taxistas tinha sido detido pelo crime de especulação, uma vez que cobravam mais do que o devido pelos percursos.

As detenções ocorreram em várias acções de fiscalização e prevenção rodoviária durante os grandes eventos culturais que tiveram palco na capital, nomeadamente Rock in Rio, Nos Alive e a Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas, nos meses de Junho e Julho, segundo na altura explicou a força de segurança num comunicado.