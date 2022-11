Sean Penn confia a Zelensky um dos seus Óscares até ao fim da guerra

O actor, produtor e realizador de cinema Sean Penn, vencedor de dois Óscares de melhor actor, em 2003 e 2008, pelos papéis nos filmes Mystic River e Milk, respectivamente, aproveitou a mais recente visita à Ucrânia para presentear Volodymyr Zelensky com uma das suas estatuetas.

Na terceira visita realizada pelo actor ao território ucraniano, desde a invasão das forças russas em Fevereiro, Sean Penn decidiu ceder provisoriamente uma das suas estatuetas como “símbolo de fé na vitória”, refere a legenda do vídeo partilhado nas redes sociais do Presidente ucraniano.

“É apenas uma tolice simbólica, mas se souber que isto está aqui convosco, então vou sentir-me melhor e mais forte para as lutas”, disse Penn, no vídeo partilhado pelo gabinete de Zelensky.

A estatueta irá manter-se no país até ao fim da guerra. “Quando ganhar [a guerra], leve-o de volta para Malibu”, desafiou o actor durante a reunião.

Volodymyr Zelensky aproveitou a ocasião para entregar a Sean Penn a medalha da Ordem de Mérito de III Grau, agradecendo-lhe pelo apoio e contribuição que tem feito para a “divulgação da Ucrânia no mundo”, refere ainda a publicação oficial.

O actor teve também o seu nome adicionado ao Walk of the Brave, situado na Praça da Constituição, em Kiev. O espaço, inaugurado em Agosto no âmbito da celebração do 31.º aniversário da independência do país, pretende honrar todas as “pessoas corajosas que estiveram do lado da Ucrânia desde o início”. O nome de Sean Penn junta-se assim aos de líderes mundiais como o Presidente polaco, Andrzej Duda, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Foto Presidente Volodymyr Zelensky e Sean Penn na "Walk of the Brave", em Kiev PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

O realizador encontrava-se na Ucrânia, para filmar um documentário sobre os primeiros sinais de crise, a 24 de Fevereiro, quando as forças russas invadiram o território. Desde o primeiro momento, Penn mostrou um forte apoio às forças ucranianas tendo sido, consequentemente, proibido de entrar em território russo, em Setembro, como consequência de sanções aplicadas.

A decisão do Kremlin, aplicada a mais 24 cidadãos norte-americanos, entre os quais o actor Ben Stiller (Zoolander ou Um Sogro do Pior) foi tomada como resposta às críticas públicas feitas por ambas as celebridades ao conflito.

Texto editado por Carla B. Ribeiro