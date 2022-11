Vendas da Sonae crescem 15% no terceiro trimestre, mas com pressão nas margens

No retalho, o maior negócio do grupo, “a redução da margem foi superior”, diminuindo um ponto percentual, o que é explicado pelo aumento dos custos da energia e dos preços no produtor.

As vendas da Sonae cresceram 15% no terceiro trimestre face ao mesmo período do ano passado, para dois mil milhões de euros, com reforço de quotas de mercado dos principais negócios. Contudo, as margens não evoluíram tão positivamente, reflectindo aumento de alguns custos, nomeadamente os energéticos, mas também, explica o grupo, a absorção de parte do aumento dos preços no produtor.