Bruxelas quer dar mais tempo aos países para reduzirem dívida pública

Depois de ter constatado o falhanço da receita da austeridade que foi aplicada aos Estados-membros com desequilíbrios macroeconómicos na sequência da crise do euro, a Comissão Europeia abriu agora a porta a uma “flexibilização” do período para o ajustamento e consolidação orçamental dos países com défice ou dívida pública acima das metas dos 3% e dos 60% do PIB definidas nos tratados.