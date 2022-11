Sporting escapa ao pagamento de 323 mil euros por Mihajlovic

O Sporting não vai ter de pagar os 323 mil euros exigidos pela empresa que intermediou a contratação de Sinisa Mihajlovic em 2018. O treinador sérvio chegou a Alvalade pelas mãos de Bruno de Carvalho, mas seria demitido na semana seguinte por Sousa Cintra, não chegando a fazer um único jogo enquanto técnico dos “leões”.

Numa decisão judicial do Supremo Tribunal de Justiça consultada pelo PÚBLICO, foi negado provimento ao recurso apresentado pela Golden Goal International Management, empresa de agenciamento do mundo de futebol entretanto extinta. Esta entidade exigia à SAD dos “leões” o pagamento de 300 mil euros – montante a que acresciam 23.090,40 euros de juros vencidos. Esta é já a terceira decisão sobre este caso, depois de dois recursos que antecederam este veredicto.

Sinisa Mihajlovic chegou ao Sporting em Junho de 2018, contratado pelo então presidente Bruno de Carvalho. O ex-dirigente “leonino”, fortemente contestado após o caso da invasão à Academia de Alcochete, acabaria por ser despedido poucos dias depois pela comissão de gestão liderada por Sousa Cintra, que contratou José Peseiro para o lugar de treinador. “Eu assumo, terminámos o contrato, é um treinador fora dos nossos planos, uma carta fora do baralho”, diria, à altura, Sousa Cintra.

Foto Treinador foi apresentado por Bruno de Carvalho DR

A Golden Goal, responsável pela intermediação neste negócio, exigiu ao Sporting o pagamento de 323 mil euros. Numa primeira instância, o Sporting foi condenado a pagar 50 mil euros, a primeira anuidade do serviço de intermediação. Descontente com este desfecho, a SAD do Sporting recorreu da decisão, alegando que o contrato do treinador tinha sido revogado antes de terem sido iniciadas quaisquer funções. O Sporting foi absolvido na segunda decisão, ficando isento do pagamento dos 50 mil euros decidido na primeira instância. Agora, porém, seria a Golden Goal a recorrer.

O Supremo Tribunal de Justiça considera que a empresa de intermediação não conseguiu provar que as acções do Sporting configurassem “actuação contrária à boa fé”, acreditando que os “leões” terão “seguramente apresentado como possível” a substituição do Presidente do Conselho de Administração da Sporting SAD. Algo que, a verificar-se, se traduziria numa possível mudança de pensamento quanto à “adequação do [treinador] ao projecto desportivo”.

Sporting pagou três milhões a treinador

Já o treinador moveu um processo contra o Sporting junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) após a saída de Alvalade, exigindo o pagamento de 11 milhões de euros pela quebra unilateral de contrato.

A decisão judicial reduziu para três milhões de euros a indemnização a que o técnico sérvio teria direito, valor saldado pelo clube em Abril de 2020.