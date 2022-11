Mundial de hóquei: empate mantém Portugal e Itália a par no Grupo A

Depois de um triunfo confortável no jogo inaugural do Campeonato do Mundo de hóquei em patins, que decorre em San Juan, na Argentina, Portugal empatou com Itália (2-2), na 2.ª jornada, e partilha com os transalpinos o primeiro lugar do Grupo A, com quatro pontos.

Num jogo muito fechado, com pouco espaço para transições, foi a Itália a inaugurar o marcador, com um golo de Giulio Coco (ex-FC Porto), na conversão de um penálti. Mas a vantagem durou pouco - praticamente no lance seguinte, Henrique Magalhães empatou, após passe de João Rodrigues, num lance construído atrás da baliza.

Com 1-1 ao intervalo, o guião manteve-se no segundo tempo e o marcador voltou a funcionar por duas vezes. Primeiro num penálti convertido por Gonçalo Alves (o jogador do FC Porto estava limitado fisicamente, depois da lesão sofrida diante da França, e só entrou para bater duas bolas paradas), depois num remate de meia distância de Francesco Compagno, que surpreendeu o guarda-redes Pedro Henriques.

Logo à noite, Portugal encerra esta fase de grupo com um jogo diante do Chile, que soma duas derrotas até agora (7-5 diante da França e 8-3 frente à Itália). O apito inicial está marcado para as 22h45 (RTP1).