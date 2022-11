Quarta na TV: de Compostela ao Egipto, Por Aqui Fora com The Crown

CINEMA

Todos Sabem

AXN, 23h39

Laura regressa com o marido e os filhos à sua pequena aldeia espanhola para celebrar o casamento da irmã mais nova. A reunião familiar depressa se transforma numa tragédia, quando a filha de Laura desaparece. As revelações que se seguem vão mudar as vidas de todos. Um thriller psicológico realizado pelo iraniano Asghar Farhadi, com Javier Bardem, Penélope Cruz e Ricardo Darín.

Spring Breakers - Viagem de Finalistas

Hollywood, 1h05

Para financiarem a viagem de finalistas e viverem a aventura das suas vidas, quatro raparigas assaltam um restaurante e seguem para Miami. Depois de uma noite de farra, são apanhadas pela polícia. É então que descobrem que a sua fiança foi paga por um criminoso local que, em troca de momentos de adrenalina, as inicia numa vida de crime, droga e todo o género de perversidade.

Com argumento e realização de Harmony Korine, o filme conta com interpretações de Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Ashley Benson, Rachel Korine e James Franco.

SÉRIES

Um Crime, Um Castigo

RTP2, 22h03

Começa a oitava e última temporada da série francesa que ficciona o quotidiano de polícias e magistrados de Paris.

The Rookie

AXN, 22h52

Entra na quinta temporada a história em que Nathan Fillion (Castle) encarna John Nolan, um homem de meia-idade que decide perseguir o sonho de ser polícia – o que implica todo um trabalho de adaptação, no sentido de ser levado a sério pelos colegas mais novos.

The Crown

Netflix, streaming

Está de volta a série de sucesso que retrata os meandros da família real britânica de forma ficcional mas com forte ligação à realidade – ainda mais agora, no rescaldo do luto pela monarca. Esta quinta temporada é a primeira desde a morte de Isabel II (e do marido) e centra-se numa fase menos feliz da rainha (interpretada por Imelda Staunton): 1992, que a própria descreveu como um annus horribilis.

DOCUMENTÁRIOS

Por Aqui Fora

RTP2, 20h42

Estreia. Ulan Bator, capital da Mongólia, é o destino do primeiro episódio (de sete) de uma série documental que observa as cidades à altura dos olhos, “como se estivéssemos a passear a pé pelas suas ruas”, anuncia a RTP. Ayutthaya (Tailândia), Takayama (Japão), Vienciana (Laos), Venice (EUA), Dalian (China) e Mijas (Espanha) completam o roteiro.

Antigo Egipto: Crónicas de Um Império

História, 22h15

O centenário da descoberta do túmulo de Tutankhamon é assinalado pelo canal com o Especial Egipto, um ciclo de documentários que marca a programação até ao final do mês.

Começa por estrear esta série documental de quatro episódios (debitados semanalmente) que recorre a animações 3D para compor “uma experiência imersiva e envolvente num dos impérios mais poderosos de todos os tempos”. Amanhã passa A Bola de Fogo de Tutankhamon; dia 17, Os Últimos Segredos dos Hieróglifos; e, a 24, O Reino Perdido dos Faraós.

Caminhos de Compostela: Um Património Revelado

RTP2, 23h08

Estreia. Escrita e realizada por Marie Perrin, este documentário de produção francesa calcorreia os caminhos de Santiago (a partir de França) para oferecer não uma jornada espiritual ou religiosa, mas um roteiro do património edificado – em muitos casos, listado como Património Mundial da UNESCO.

Esta “peregrinação” conta com a ajuda de especialistas para contar a(s) história(s) de lugares como a altaneira capela de Saint-Michel d’Aiguilhe, a catedral de Notre-Dame du Puy-en-Velay, a ponte Valentré de Cahors (também conhecida como “ponte do diabo”) ou a majestosa gare ferroviária de Canfranc.

INFANTIL

Zootrópolis+

Disney+, streaming

Estreia. Os estúdios Disney voltaram ao quotidiano animalesco mas civilizado de Zootrópolis, filme de animação de 2016. O resultado é um conjunto de curtas-metragens que oferecem um olhar mais profundo sobre algumas personagens, como Flash, a preguiça que trabalhava nas finanças, ou Fru Fru, a noiva-musaranho filha de um chefe mafioso.