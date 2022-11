Um orçamento marcado pelo reforço dos apoios sustentados

Ministro da Cultura defende esta quarta-feira no Parlamento as opções do OE2023 para o sector. Apoio às artes e cinema são prioridades.

O aumento do apoio às artes, e em particular dos apoios bienais e quadrienais da Direcção-Geral das Artes (DGArtes), que quase duplicarão face a 2022, deverá constituir o principal trunfo do ministro da Cultura na audição a que será sujeito esta quarta-feira de manhã pelas comissões parlamentares de Cultura e do Orçamento e Finanças para apreciação do Orçamento do Estado para 2023.