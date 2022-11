Gal Costa vista de Portugal: “Era uma baiana amorosa, uma menina eterna”

Eugénia Melo e Castro conheceu Gal Costa nos anos 80, quando se radicou no Brasil. Manteve com ela uma relação de amizade ao longo da vida, e em 1990 gravaram juntas a canção Quando a tua boca beijo. Num depoimento ao PÚBLICO, lamenta profundamente o desaparecimento desta figura, que era “uma pessoa encantadora” e que considera ser uma voz absolutamente fundamental da música popular brasileira (MPB), uma cantora com um forte critério na escolha do reportório e dos compositores com quem trabalhou.