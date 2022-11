Activistas colam-se a um quadro de Andy Warhol na Austrália

Os activistas climáticos colaram-se a uma obra de Andy Warhol na Galeria Nacional de Arte da Austrália, em Camberra, esta quarta-feira, na mais recente de uma série de manifestações de activistas em galerias de arte em todo o mundo. Imagens de vídeo divulgadas pelo grupo Stop Fossil Fuel Subsidies mostram duas mulheres usando um adesivo para colar as mãos à “Sopa I” de Andy Warhol, em exposição na galeria nacional em Camberra.

Foram também vistos vários rabiscos azuis ao longo da série de 10 pinturas, que se encontram atrás do vidro. “Andy Warhol retratou o consumismo enlouquecido nesta série icónica”, disse uma das mulheres envolvidas neste protesto, Bonnie Cassen, numa declaração partilhada pelo grupo activista.

“E agora temos o capitalismo enlouquecido. As famílias têm de escolher entre medicamentos e alimentos para os seus filhos, enquanto as empresas de combustíveis fósseis somam lucros recorde.”

Os activistas do clima em todo o mundo estão a utilizar manifestações em frente de obras de arte famosas para chamar a atenção para as suas causas. Em Outubro, a activista climática Phoebe Plummer atirou sopa de tomate sobre o quadro “Sunflowers” de Vincent Van Gogh na National Gallery de Londres. Enquanto a pintura estava atrás do vidro, a sopa causou pequenos danos na moldura.

A National Gallery recusou-se a comentar se o quadro estava danificado. “Um protesto teve lugar na National Gallery of Australia na sequência de incidentes semelhantes noutros locais na Austrália e no estrangeiro”, disse apenas um porta-voz numa declaração.