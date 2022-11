Sete eventos vínicos para assinalar o São Martinho

Bairrada em destaque no Campo Pequeno

O Mercado de Vinhos regressa ao Campo Pequeno entre os dias 11 e 13 de Novembro. A Bairrada é a região convidada e a ideia desta 9.ª edição desta organização conjunta do Campo Pequeno e da empresa House of Wines é mostrar que a região não é só espumante, também é sinónimo de brancos frescos e aromáticos e tintos robustos. A Bairrada estará em destaque, mas marcarão presença no evento mais de 100 pequenos e médios produtores das várias regiões vitivinícolas de Portugal.

Como novidade, este ano, há um Concurso de Vinhos, coordenado pela Associação de Escanções de Portugal, que vai distinguir “A escolha do Mercado”. A mesma associação vai proporcionar aos visitantes a possibilidade de se iniciarem na arte da prova de vinhos durante os três dias do evento, a inscrição é gratuita. Na Exposição dos Aromas, o público é convidado a conhecer melhor as castas portuguesas.

Os horários são os seguintes: sexta-feira, das 16h às 21h, sábado e domingo, das 11h às 21h. A entrada custa 5 euros sem copo e 8 euros com copo.

Arraial na Casa Ermelinda Freitas

A Casa Ermelinda Freitas organiza, na sexta-feira, a partir das 18h, um Arraial de São Martinho, com queijos de Azeitão, enchidos, febras, entremeadas, castanhas, bolo de laranja, arroz doce, vinho, claro, a tradicional água-pé e música. O espaço, dizem-nos, é grande, mas convém os interessados inscreverem-se até quinta-feira.

Esta proposta custa 25 euros por pessoa, as crianças dos 11 aos 15 anos pagam 12,50, os mais petizes entram de borla. Requer reserva prévia através do telefone 265 988 000 ou do email enoturismo@ermelindafreitas.pt

Em família, na José Maria da Fonseca

No sábado, em Azeitão, na Península de Setúbal, a Adega José Maria da Fonseca convida todos para um programa Em Família no S. Martinho, na Casa Museu José Maria da Fonseca. Entre as 10h e as 16h30, há visita guiada à adega com prova de dois vinhos e dois sumos e degustação de produtos regionais, actividades para as crianças e oferta de lápis de cor. Famílias com dois adultos e duas crianças pagam 35 euros (por cada criança ou adulto a mais, acrescem 5 ou 12 euros, respectivamente).

Requer reserva prévia, através do telefone 212 198 940 ou do email enoturismo@jmfonseca.pt.

São Martinho em Évora

Em Évora, na sexta-feira, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) convida todos os amantes de vinho a celebrar o Dia de São Martinho com a Rota dos Vinhos do Alentejo e que juntará, na mesma degustação, oito vinhos, incluindo vinho da talha, castanhas assadas e queijos da região.

O provérbio “No Dia de São Martinho, vai à Adega e prova o vinho” é o mote da festa, cuja inscrições devem ser feitas por email (para helena.direitinho@vinhosdoalentejo.pt) ou do telefone 266 746 498. É das 17h às 19h, na Rua Cinco de Outubro, 88, e custa 10 euros por pessoa.

Festa da Vinha e do Vinho em Borba

Em Borba, e já a partir de quarta-feira, decorrerá a Festa da Vinha e do Vinho. No pavilhão de eventos da cidade, estarão montados cerca de 80 expositores de produtores do Alentejo e não só. A festa serve de apresentação do vinho novo dos produtores locais pelo São Martinho e inclui espectáculos musicais, animação de rua, actividades desportivas, gastronomia, produtos e doçaria regionais, artesanato, um colóquio técnico e provas de vinhos.

O cartaz musical é um dos destaques da iniciativa: o grupo Sangre Ibérico actua na quarta-feira, quinta-feira dia 10 há fadistas de Borba e Cuca Roseta, na sexta-feira actuam Ivandro, Cromos da Noite, Karetus e DJ Diaz, sábado há actuações de Aurea, DJ Brat e DJ S-Silva, no domingo encerra o evento Rebeca.

O arraial de São Martinho propriamente dito é no dia 11, às 18h30, com oferta de castanhas e vinho. A festa é organizada pelo município de Borba em conjunto com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a CVRA e a Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo. A entrada é livre, concertos incluídos.

Amphora Wine Talks

No sábado 12 de Novembro, entre as 15h e as 19h, todos os caminhos vão dar ao Amphora Wine Day, evento da Herdade do Rocim, em Beja, que integra a festa do vinho da talha que animará o próximo fim-de-semana no Alentejo (na sexta-feira, a animação estará, como é tradição, na Vila de Frades, a capital do vinho da talha). O Rocim espera cinco dezenas de produtores, entre portugueses e estrangeiros, e mais de mil visitantes.

Às 18h, vão abrir-se as talhas do vinho candidato a património imaterial da Humanidade pela UNESCO. O programa inclui ainda degustação de outros produtos da região e um momento especial onde será possível ouvir o Cante Alentejano. A novidade deste ano são as “Amphora Wine Talks”, conduzidas pelo jornalista e crítico de vinhos Luís Lopes, entre as 15h e as 16h30: Paul White (Press Member), Pedro Ribeiro (Herdade do Rocim), Domingos Soares Franco (José Maria da Fonseca), Ricardo Santos (XXVI Talhas) e Francesco Cirelli (Azienda Cirelli) são os cinco oradores convidados a abordar a prática milenar da produção de vinho em ânforas de barro.

​A entrada, à venda na Ticketline, custa 15 euros. À porta da adega, se a lotação ainda o permitir, os interessados pagarão mais 2,50 euros, ou seja, 17,50 euros. A participação na talks é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia obrigatória, através do email administrativo@herdadedorocim.com.

Ana Bacalhau na Amareleja

Amareleja recebe já esta quarta-feira a XIX Feira da Vinha e do Vinho, que decorre até sexta-feira no Pavilhão Municipal das Cancelinhas. É uma organização da Câmara Municipal de Moura e da Junta de Freguesia de Amareleja, para promover os vinhos feitos no concelho, com especial destaque para o vinho da talha.

A feira integra na sexta-feira, entre as 10h e as 14h30, a tradicional Rota das Adegas. Este ano, há também prova comentada de vinhos, animação circulante, fado, actuação de DJ e e outros espectáculos musicais. O destaque maior do evento é o concerto de Ana Bacalhau, no sábado, pelas 22h30. A entrada na feira, e tudo o que ela abrange, é livre.

Notícia actualizada às 12h30 com a Festa de Vinha e do Vinho, em Borba.