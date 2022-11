Pinhel recebe feira de vinhos e sabores da Beira Interior

Vem aí a 7.ª edição do evento Beira Interior — Vinhos & Sabores. De 18 a 20 de Novembro, os vinhos e a gastronomia da região estarão em destaque no Centro Logístico de Pinhel.

A cidade de Pinhel, no distrito da Guarda, vai receber, de 18 a 20 de Novembro, o evento Beira Interior — Vinhos & Sabores, que pretende divulgar os vinhos e a gastronomia da região e é organizado pelo município de Pinhel e pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI).

Será no Centro Logístico de Pinhel e, a par do Salão de Vinhos, incluirá provas comentadas de vinhos, degustações de produtos locais, sessões de showcooking, gastronomia e animação musical. Segundo a organização, o evento contará com 55 expositores de vinhos e sabores — enchidos, queijo, mel, frutos secos, doces e compotas, doçaria tradicional, entre outros.

No sábado dia 19, este certame coincidirá com a gala de encerramento do projecto Pinhel — Cidade do Vinho 2020/2022, que passará esse testemunho à região do Douro — Cidade Europeia do Vinho 2023, explicou há dias, em conferência de imprensa, o presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura.

Também estão programadas duas actividades paralelas: o 6.º Raid TT Vinhos da Beira Interior, promovido pelo Clube Escape Livre, e a Maratona BTT — Pinhel Cidade do Vinho, iniciativa do município de Pinhel, a realizar no dia 20.

Para Rui Ventura, o Beira Interior — Vinhos & Sabores permitirá afirmar os vinhos produzidos na região: “o nosso país é um país de vinho, mas nós precisamos de afirmar a Beira Interior”. O autarca partilhou ainda que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi convidado e estará na inauguração do certame.

O presidente da CVRBI, Rodolfo Queirós, sublinhou que o fim-de-semana do evento permitirá fazer “uma afirmação muito grande” não só dos vinhos, como também do território da Beira Interior. E lembrou que o sector do vinho “tem estado a ter notoriedade” e a região “tem mostrado o seu potencial”.

Carlos Condesso, presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, também esteve presente na conferência de imprensa de apresentação do evento, onde estarão presentes os produtores locais, e recordou que “grande parte” dos agricultores do seu município “vive da vinha e do vinho”, um sector importante para a economia do concelho. Só a Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo, fundada em 1956 e presidida por António Madeira, possui cerca de 500 sócios.

A CVRBI, com sede na cidade da Guarda, no Solar do Vinho, abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, que correspondem a uma área de 20 municípios, onde se contabilizam cerca de cinco mil viticultores.

Com perto de 16 mil hectares de vinhas e uma grande variedade de castas — destacando-se as brancas Síria, Arinto e Fonte Cal, e as tintas Tinta Roriz, Rufete, Touriga Nacional, Trincadeira e Jaen —, a região conta cerca de 70 produtores de vinho. Destes, quatro são adegas cooperativas e os restantes produtores particulares.