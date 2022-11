PSD contrata mãe de Alexandre Poço após afastamento em Oeiras

O Partido Social-Democrata (PSD) contratou em Oeiras, por ajuste directo, a mãe de Alexandre Poço, ex-vereador da autarquia e presidente da Juventude Social-Democrata (JSD), revela esta terça-feira o Observador. Maria Antónia Silva assinou um contrato com o gabinete da vereadora Susana Duarte, que assumiu o lugar deixado vago na autarquia por Alexandre Poço em Janeiro.

De acordo com o jornal online, o gabinete do PSD admitiu não ter consultado outras pessoas para o cargo, mas garante que a contratação não esteve relacionada com a suspensão de mandato de Alexandre Poço, que terminou as funções de vereador a 6 de Janeiro. No total, o contrato assinado com Maria Antónia Silva cifra-se nos 16.500 euros – 1500 euros mensais a que se somam 23% de IVA.

O contrato diz que Maria Antónia Silva foi seleccionada em regime de avença para “serviços de assessoria técnica especializada” ao gabinete da vereadora Susana Isabel Duarte. O PSD diz, contudo, que a mãe de Alexandre Poço vai desempenhar “funções de secretariado num gabinete político de apoio à vereação do PSD”, admitindo que pesou a “confiança política” da vereadora na militante social-democrata.

Na resposta do partido ao Observador, diz-se ainda que a mãe do ex-vereador é “uma militante empenhada do PSD, activa e comprometida com a vida partidária, e é uma cidadã interventiva na vida cívica no concelho de Oeiras”. “Existe assim uma relação pessoal e política consolidada e estabelecida com as restantes pessoas que compõem o gabinete de apoio à vereação do PSD”, considera o gabinete da vereadora Susana Duarte.

Maria Antónia Silva integrou várias listas do PSD a órgãos autárquicos no concelho de Oeiras, com o jornal digital a destacar a proximidade entre Susana Duarte e Alexandre Poço no seio do partido social democrata.

Alexandre Poço foi derrotado nas eleições autárquicas em Oeiras por Isaltino Morais, rejeitando-se a aceitar os pelouros delegados pelo novo presidente da câmara. A 6 de Janeiro, Poço anunciou a saída enquanto vereador, com a concelhia do PSD de Oeiras a anunciar que aceitava os pelouros delegados por Isaltino Morais. Desta forma, foi a sucessora Susana Duarte que assumiu o cargo de vereadora com os pelouros das Feiras e Mercados, Cemitérios e Actividades Económicas.

O líder da JSD sucedeu a Margarida Balseiro Lopes no cargo de presidente da “jota” social-democrata. Licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, Alexandre Poço foi eleito deputado por Lisboa em 2019 e novamente em 2022, sendo, com 30 anos de idade, um dos deputados mais jovens desta legislatura.