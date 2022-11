Jovens nos centros educativos são “vítimas”, mas só se olha para eles “quando são agressores”

“Medidas em centro educativo são oportunidade única de reabilitar jovens agressores” e prevenir uma reincidência no crime, diz Diana Ribeiro da Silva, professora da Universidade de Coimbra.

Diana Ribeiro da Silva é professora e investigadora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação (FPCE) da Universidade de Coimbra, onde se doutorou e desenvolveu com uma equipa de investigadores, liderada por Daniel Rijo, o projecto Psychopathy.comp, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Entre Março de 2018 e Março de 2019, este programa, do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental da FPCE para tratar jovens agressores com traços psicopáticos, foi aplicado e testado nos seis centros educativos da rede nacional. A metade de um grupo de 119 jovens foi aplicado o programa, e à outra metade foi dado o apoio psicológico individual habitualmente dado nos centros educativos, explica a psicóloga forense.