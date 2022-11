Três anos depois, Entidade da Transparência vai ter instalações provisórias até ao final do ano

Com um atraso de três anos, a criação da Entidade para a Transparência vai finalmente arrancar até ao final deste ano. O compromisso foi assumido esta terça-feira pelo Tribunal Constitucional (TC) por proposta do presidente, João Caupers. Para contornar o atraso nas obras no edifício que servirá de sede à nova estrutura – o Palácio dos Grilos, em Coimbra – os juízes do TC concordaram que a Entidade para a Transparência possa assumir funções a partir de instalações provisórias, lê-se em comunicado enviado às redacções. Sobre esta morada provisória sabe-se apenas que será num “espaço a arrendar na cidade de Coimbra”.