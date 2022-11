Parlamento debate criação de inquérito sobre gestão da pandemia covid-19 a 2 de Dezembro

O Parlamento vai discutir a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar a gestão da pandemia de covid-19. A proposta do Chega será debatida a 2 de Dezembro, depois de finalizado e votado o Orçamento do Estado para 2023. A decisão foi tomada esta terça-feira, na conferência de líderes.

A proposta do Chega foi apresentada na última semana e pretende “avaliar todo o processo de gestão da pandemia”, bem como “a afectação de recursos económicos e humanos”. Ou seja, o partido quer que “todos os contratos públicos nacionais e internacionais feitos ao abrigo dos denominados contratos covid-19” sejam escrutinados.

O partido propõe ainda que seja também averiguado o contrato feito entre a União Europeia e a farmacêutica Pfizer “que obriga os países-membros a comprar vacinas que cobrem várias vezes as necessidades” e avalie “os compromissos assumidos pelo Governo e não cumpridos até à data”.

Se a criação desta comissão parlamentar de inquérito for aprovada “deverá funcionar pelo prazo de 120 dias”, ou seja, quatro meses, lê-se na proposta do Chega.

Para 2 de Dezembro foram também agendadas três iniciativas do Bloco de Esquerda sobre “voos fantasma, voos em jactos privados e voos civis nocturnos”, um projecto de resolução da Iniciativa Liberal que recomenda ao Governo que “diligencie a revisão do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]” e um projecto de lei do PS sobre “seguros desportivos”.

No dia 7 de Dezembro haverá declarações políticas dos partidos, seguidas pelo debate do relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. A 9 de Dezembro, o Parlamento discute a apreciação parlamentar requerida pelo PSD sobre o decreto-lei que estabelece um novo regime remuneratório do trabalho suplementar dos médicos nas urgências.

No mesmo dia haverá também a discussão da proposta de lei do Governo sobre actividades de organismos de investimento colectivo; e o debate da proposta do Chega sobre isenção do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) e da proposta do PCP de redução de horário laboral para as 35 horas semanais.

Os plenários regressam a 30 de Novembro, após a votação do OE2023, e o primeiro plenário debaterá seis petições públicas que incluem a “devolução da autonomia ao Hospital dos Covões"; o ensino de português no estrangeiro; aumento do apoio aos enfermeiros no Algarve; acesso a um fármaco para o tratamento de cancro da mama; alteração legislativa em matéria de contagem dos prazos judiciais de prescrição e defesa da gratuitidade dos manuais escolares em todos os níveis de ensino.