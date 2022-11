Caso Miguel Alves. Que destino Costa traçou a outros governantes arguidos?

O secretário de Estado-adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, já era arguido em dois processos quando foi convidado a integrar o Governo por António Costa, em Setembro, e depois disso foi constituído arguido uma terceira vez por decisões que tomou enquanto era presidente da Câmara de Caminha. Costa e Miguel Alves estão sob fogo da oposição – e até são mesmo alvo de duras críticas por parte de socialistas. Mas não é a primeira vez que António Costa é confrontado com uma decisão sobre o que fazer com um seu governante que é arguido: se segura ou exonera o membro do Governo.