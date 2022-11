Audição a Miguel Alves só é votada no final do mês. PS “deverá” aprovar

Ao PÚBLICO, fonte da bancada do PS sinaliza que o partido “deverá ser favorável” à audição do secretário de Estado. Os deputados socialistas já chumbaram mais de 20 pedidos de audição a governantes.

A audição ao secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves (que está a ser investigado pelo Ministério Público por um contrato-promessa que celebrou quando era presidente da Câmara de Caminha), só será decidida no final do mês, uma vez que todos os trabalhos parlamentares que não sejam do âmbito da discussão do Orçamento do Estado estão suspensos, incluindo a votação de pedidos de audição apresentados pelos partidos.