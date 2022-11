Rebel Wilson foi mãe e agradeceu à barriga de aluguer pelo “extraordinário presente”

“Estou eternamente grata a todos os que estiveram envolvidos (vocês sabem quem são), isto é o resultado de um esforço de anos”, escreveu a actriz no Instagram.

A actriz Rebel Wilson, conhecida pelos seus papéis em comédias, como Finalmente, Finalista ou Jojo Rabbit​, apresentou a sua filha recém-nascida, Royce Lillian, através do Instagram na segunda-feira.

A menina de Wilson nasceu através de uma gestação de substituição e a estrela de 42 anos mostrou-se encantada por partilhar as notícias com os seus fãs: “Para lá de orgulhosa em anunciar o nascimento da minha primeira filha, Royce Lillian, nascida esta última semana através de barriga de aluguer. Não consigo sequer descrever o amor que sinto, é um belo milagre!”, escreveu a humorista, que mantém uma relação amorosa com a designer Ramona Agruma.

“Estou eternamente grata a todos os que estiveram envolvidos (vocês sabem quem são), isto é o resultado de um esforço de anos... Mas queria agradecer particularmente à minha linda barriga de aluguer que a carregou e teve-a com tanta graciosidade e cuidado. Obrigada por me ajudar a começar a minha própria família, é um extraordinário presente.”

A decisão de Rebel Wilson de​ optar por uma barriga de aluguer esteve relacionada com um diagnóstico de síndrome dos ovários poliquísticos (SOP), que afecta a fertilidade. A propósito desse diagnóstico, um médico referiu-lhe que teria mais sucesso na recolha de óvulos se primeiro perdesse peso. “Fui apanhada de surpresa. Pensei: ‘Oh Deus, este tipo é tão mal-educado.’ Mas estava certo. Estava com muito peso em excesso”, admitiu numa conversa com a revista People.

Depois disso, a australiana alterou os seus hábitos, começou a realizar caminhadas e repensou a sua alimentação. Nos últimos dois anos, perdeu mais de 35 quilos. “Pensei nas necessidades de uma futura criança que realmente me inspirou a ficar mais saudável.”