O regresso de Caroline Garcia termina com o seu maior título

A contratação de um treinador que a convenceu definitivamente a adoptar um ténis de ataque e a recuperação de lesões, nas costas e num pé, que a afectavam periodicamente, estão na base do regresso de Caroline Garcia ao topo do ténis mundial. A cereja no cimo da memorável época foi saboreada no derradeiro torneio, WTA Finals, onde a francesa de 29 anos ergueu o Billie Jean King Trophy.

Garcia chegou a Forth Worth na sexta posição do ranking e saiu como a segunda francesa a triunfar nas WTA Finals, após vencer, na final, a bielorrussa Aryna Sabalenka (7.ª), por 7-6 (7/4), 6-4.

“Conquistar o ‘Masters’, não vou dizer que era o objectivo no início da época, mas estou super-orgulhosa desta semana e desta final”, confessou a campeã.

Nos últimos 45 anos, apenas outras duas tenistas francesas ganharam quatro (ou mais) títulos no mesmo ano – Mary Pierce (1998) e Amelie Mauresmo (2001, 2004, 2005 e 2006) – e os de Garcia foram todos alcançados em condições de jogo diferentes: Bad Homburg (relva) Varsóvia (terra batida) Cincinnati (hardcourt) e WTA Finals (court coberto).

Garcia é a primeira tenista a ganhar oito (ou mais) encontros frente a adversárias do top-10 no mesmo ano desde Mauresmo em 2006 e é, igualmente, a quarta jogadora a triunfar nas WTA Finals após completar 29 anos, imitando Martina Navratilova (1986), Jana Novotna (1997) e Serena Williams (2012, 2013 e 2014).

Um fim de ano surpreendente para Garcia, ainda para mais quando a preparação esteve longe de ser a ideal, já que, uma semana antes do início das WTA Finals, a francesa ficou sem o treinador contratado em Dezembro de 2021 e grande responsável por este renascimento, Bertrand Perret, devido a razões “extra-desportivas”.

“Esta época foi uma jornada inacreditável. Muitas pessoas tornaram isto possível e fizeram dela uma experiência espectacular, que fez de mim uma melhor jogadora e uma melhor pessoa”, disse Garcia.

Agora, a campeã francesa pode olhar para Mauresmo, que reconhece ser “uma grande inspiração” e que conquistou as WTA Finals em 2005, antes de, no ano seguinte, triunfar no Open da Austrália e Wimbledon.

“Espero continuar a aumentar o meu palmarés. Ganhar um Grand Slam foi sempre um objectivo, mas digamos que, agora, é mais concreto”, admitiu.

Garcia sobe ao quarto lugar da tabela WTA, seguida de Sabalenka e atrás de Jessica Pegula, num ranking liderado por Iga Swiatek, que termina a época com o segundo maior número de pontos no final de ano: 11.085 – mais do dobro da segunda classificada, Ons Jabeur (5055).

Tal como Garcia, também Elise Mertens e Veronika Kudermetova conquistaram o título de pares pela primeira vez. A dupla formada pelas tenistas belga e russa ergueram o Martina Navratilova Doubles Trophy, após derrotar as checas, líderes do ranking, Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, por 6-2, 4-6 e 11-9.