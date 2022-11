Terça na TV: Os Irmãos Bloom, a arte de Van Dyck e a estreia de Tecnologia Animal

CINEMA

Os Irmãos Bloom

Cinemundo, 20h35

Rian Johnson escreve e realiza este thriller com laivos de comédia. Os irmãos Bloom (Mark Ruffalo e Adrien Brody) são vigaristas muito sedutores e elegantes, que vivem à custa de esquemas de extorsão de dinheiro a milionários. À beira dos 40, mais cansados desta vida, decidem assentar... Mas só depois de um último golpe.

É então que conhecem a belíssima Penelope Stamp (Rachel Weisz), uma excêntrica herdeira com uma personalidade muito especial, que se entretém a aprender hobbies apenas através da teoria, lendo todos os livros sobre o assunto, isolada na sua magnífica mansão. Os irmãos elegem-na para alvo do derradeiro golpe. Mas, a páginas tantas, nenhum deles sabe já quem é o vigarista e o vigarizado.

A Duquesa

AXN Movies, 21h10

Inglaterra, fim do século XVIII. Georgiana, duquesa de Devonshire, vive sob a pressão de dar um herdeiro (rapaz) ao marido. Insatisfeita, acaba por se dedicar à vida pública, fazendo campanha pelo partido liberal e lutando pelos direitos das mulheres. Assim conhecerá Charles Grey, o futuro primeiro-ministro.

Saul Dibb dirige este drama biográfico e histórico, com guarda-roupa oscarizado. Keira Knightley e Ralph Fiennes ocupam os papéis principais.

Wild Wild West

Hollywood, 21h30

Um cientista importante aparece morto no longínquo faroeste, decapitado por um estranho artefacto. O agente especial (e inventor de mecanismos estranhos) Artemus Gordon (Kevin Kline) é quem descobre o corpo e é destacado para o caso. Mas é obrigado a trabalhar com James West (Will Smith), um antigo herói da Guerra Civil que só se entende com a sua pistola.

Barry Sonnenfeld dirige este híbrido de comédia, western e ficção científica, em que também entram os actores Kenneth Branagh, Salma Hayek, Ted Levine e M. Emmet Walsh.

Outono Escaldante

RTP1, 1h31

Valerio Zurlini realizou, em 1972, este drama romântico em torno de um professor que se apaixona por uma aluna, num contexto que irá produzir um resultado trágico. Alan Delon, Sonia Petrovna, Renato Salvatori e Lea Massari fazem parte do elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Tecnologia Animal

Odisseia, 22h30

Estreia. O biólogo Patrick Aryee conduz uma série documental que vai à natureza observar e investigar as capacidades de adaptação dos animais, em busca de pistas para a resolução de problemas que a Humanidade já enfrenta ou enfrentará no futuro.

Recheado de “aventura, vida selvagem, paisagens incríveis e ciência futurista alucinante”, anuncia o canal, o programa estreia-se com dois episódios: Explorar e Sobreviver. Os próximos capítulos, emitidos semanalmente, são movidos pelos verbos curar, proteger, deslocar-se e regenerar.

Van Dyck: Fama e Rivalidade no Barroco Flamengo

RTP2, 23h37

Documentário alemão de Yasemin Ergin e Lucie Tamborini, que contaram com curadores e conservadores do museu Alte Pinakothek (Munique) para explorar um lado menos conhecido da obra do pintor flamengo Anthony van Dyck (1599-1641): as pinturas de cenas mitológicas e eclesiásticas. De caminho, abordam também a relação de Van Dyck com Rubens, seu mestre e mentor.

Sabaya

TVCine Edition, 23h55

Com vários galardões e nomeações arrecadados em festivais internacionais – incluindo o prémio de melhor documentário em Sundance –, o filme do realizador curdo Hogir Hirori acompanha um grupo durante uma missão perigosa: entrar no campo de refugiados de Al-Hol, na Síria, para libertar mulheres raptadas pelo Daesh e destinadas a serem escravas sexuais.

DESPORTO

Futebol: Mafra x FC Porto

RTP1, 20h42

Directo. A quarta eliminatória da Taça de Portugal leva o Porto, actual detentor do troféu, ao campo do Mafra, equipa da II Liga que afastou o Marítimo na eliminatória anterior.

Hóquei em Patins: Itália x Portugal

RTP1, 22h45

Directo. A selecção portuguesa continua em busca da renovação do título de campeã do mundo de hóquei em patins, na competição que se está a realizar em San Juan, na Argentina. Desta vez, tem pela frente a brigada italiana.