Emmanuelle Bayamack-Tam e Andreï Kourkov vencem prémios Médicis

A escritora francesa Emmanuelle Bayamack-Tam ganhou esta terça-feira o Prémio Médicis de melhor romance em francês com La Treizième Heure, enquanto o ucraniano Andreï Kourkov venceu na categoria de romance estrangeiro com Abelhas Cinzentas.

Emmanuelle Bayamack-Tam, professora de francês de 56 anos, tem a particularidade de escrever também sob o pseudónimo de Rebecca Lighieri.

O romance La Treizième Heure ("A Décima Terceira Hora”, em tradução livre) é escrito do ponto de vista de uma adolescente, Farah, e da sua família, tendo no centro do enredo a Igreja da Décima Terceira Hora, fundada pelo pai, uma comunidade milenar feminista, queer e animalista, cujos membros, muitas vezes frágeis e angustiados pelo estado do mundo, recitam Nerval e Rimbaud, celebram missas poéticas e organizam oficinas de limpeza psíquica.

“Estou entusiasmada. Sinto que faço parte de uma linhagem”, disse a laureada à imprensa, citando vencedores anteriores como Georges Perec, Mathieu Lindon e Marie Darrieussecq. “É certamente um romance, mas também uma homenagem à poesia (...) Só posso dizer mais uma vez o quanto estou orgulhosa por ter vencido este belíssimo prémio”, disse Bayamack-Tam.

O prémio Médicis para romances estrangeiros foi para Andreï Kourkov por Abelhas Cinzentas, editado este ano em Portugal pela Porto Editora, uma história sobre o absurdo do conflito desencadeado pelos separatistas pró-russos na Ucrânia oriental em 2014.

“O facto de um livro que fala sobre a situação na Ucrânia ter sido premiado significa que haverá mais leitores para este livro”, disse à comunicação social o autor. “A Ucrânia continua a ser um tema muito importante para o mundo (...) É uma história humana, sobre pessoas que vivem na guerra. Não se trata dos combatentes, mas penso que o livro explica muito sobre a situação na Ucrânia de hoje”, acrescentou.

No ano passado, o Prémio Médicis foi atribuído a Christine Angot, por Le Voyage dans l'Est, na categoria romance francês, e o escritor sueco de origem tunisiana Jonas Hassen Khemiri foi agraciado por La Clause Paternelle, na categoria romance estrangeiro.