COP27, a cimeira da Implementação

Este ano, a 27ª edição da Conferência das Partes das Nações Unidas (COP em inglês) decorre em Sharm-El-Sheikh, no Egipto, de 6 a 18 de novembro. Todos os anos os líderes políticos reúnem-se para discutir os progressos feitos na ação climática e atualizar os seus compromissos. As expetativas são muito altas para as negociações climáticas deste ano.

Quais são os principais tópicos em discussão e o que podemos esperar desta COP27?

A COP27 é chamada a COP da implementação, uma vez que o progresso feito nos compromissos que têm sido assumidos é extremamente lento e é urgente passar dos compromissos à ação. Os relatórios do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC, em inglês) apresentados este ano, foram um alerta urgente da comunidade científica de que a janela de tempo está a fechar-se para garantir que o aumento de temperatura média global não ultrapassa os 1,5 graus Celsius. Por outro lado, o relatório recente UN Emissions Gap Report revela que o progresso feito desde a última COP é muito reduzido e que continuamos, tal como há um ano, numa trajetória de um aumento de 2,8 graus até final do século.

Nesta COP, é urgente passar à implementação, o que inclui não só o aumento na ambição dos compromissos de redução de emissões, como também o financiamento para a adaptação e para perdas e danos para os países do sul global, tema que tem sido descurado. Assim, temos como tópicos centrais das negociações deste ano:

1. Manter o objetivo de 1,5 graus Celsius. Na COP anterior, todos os países se comprometeram a rever e aumentar as suas metas de redução de emissões para 2030, de modo a se alinharem com os objetivos do Acordo de Paris. No entanto, apenas 29 países de 194 fizeram esta revisão dos seus planos climáticos. Com esta atualização, o progresso é extremamente reduzido e continuamos numa trajetória de aumento de temperatura de 2,8 graus. O planeta já aqueceu 1,2 graus, pelo que se queremos limitar este aquecimento a 1,5 graus não há mais tempo para adiar uma redução drástica de emissões e uma séria transição energética.

Os relatórios do IPCC deste ano mostram claramente que temos a tecnologia disponível e sabemos como combater as alterações climáticas. Como mostra ainda um relatório recente da Climate Analytics, aumentar a meta climática europeia, tornando-a compatível com 1,5 graus, não é apenas tecnicamente possível, como é também custo-eficaz.

2. Fundo para Perdas e Danos. Pela primeira vez numa COP, a compensação por perdas e danos decorrentes das alterações climáticas é um tema na agenda. As perdas e danos referem-se às consequências das alterações climáticas que ocorrem apesar dos esforços de mitigação e adaptação. As consequências são cada vez mais evidentes, como se assistiu este ano, desde as inundações na Nigéria e de um terço do território do Paquistão à maior seca na Europa nos últimos 500 anos. Os países e comunidades mais pobres e vulneráveis são os que têm menor responsabilidade, mas são os que estão a enfrentar a maioria das consequências das alterações climáticas. Estima-se em mais de 30 milhões o número de refugiados climáticos no ano de 2020. Espera-se nesta COP que seja formalmente estabelecido um Mecanismo de Financiamento para Perdas e Danos, com uma clara definição das suas condições.

3. Financiamento Climático. Toda a questão do financiamento climático, para além do novo fundo para perdas e danos, deverá estar no centro da agenda desta COP. Há mais de dez anos, na COP15 de Copenhaga, os países desenvolvidos comprometeram-se com um financiamento anual que deveria atingir os 100 mil milhões de dólares em 2020, para garantir que os países do sul global também conseguiriam reduzir as suas emissões e adaptar-se às alterações climáticas. No entanto, este objetivo não foi atingido. Apesar da falha em atingir o compromisso para 2020, deverá ser discutido nesta COP o aumento desse objetivo de 100 mil milhões de dólares anuais a partir de 2025.

Há ainda outros temas importantes em discussão, tais como o futuro dos combustíveis fósseis. A Guerra na Ucrânia e a consequente crise energética e económica levou vários países europeus a reabrir ou a estender o tempo de vida das suas centrais a carvão. Este passo atrás de muitas das maiores economias levou a que algumas nações do sul global pedissem um reconhecimento formal para poder explorar e desenvolver as suas reservas fósseis. Este, entre outros temas de interesse, marcam as negociações numa COP que será orientada pelo sentido de urgência na mitigação e a justiça e solidariedade em torno da crise climática.

