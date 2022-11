Um belo Castelão do Tejo e em conta (por oposição às notícias mais recentes, claro)

Depois de várias provas pela CVR do Tejo com vinhos de Castelão há produtores que começam a perceber que um tinto com aromas e sabores diferentes faz bem ao portfólio. Como o Espargal de D. Luís 2020.

Uma amiga que anda afincadamente a treinar a análise sensorial de vinhos falou-nos de um tinto de Castelão da região do Tejo “bastante interessante”. A nossa reacção foi cordial, mas não excitante (no conceito interessante cabe quase tudo). Só que, segundos depois, acrescentou o seguinte: “Parece aquele perfil dos tintos da Borgonha, dos Pinot Noir, mais abertos e leves”. Aqui a coisa fiou mais fino, visto que não é primeira, nem a segunda nem a terceira vez que nos ocorre que certos castelões – quando feitos respeitando as regras antigas – fazem-nos lembrar alguns vinhos de Pinot Noir. Já agora – e aqui que ninguém nos ouve, porque para muitos o Pinot Noir é a melhor casta do mundo –, também nos parece que a Tinta Negra deve ter parentesco próximo com a casta francesa, mas isso são outros quinhentos.

No dia seguinte demos um salto à garrafeira Néctar das Avenidas, em Lisboa e, depois de desembolsarmos a fortuna de 11 euros pela garrafa Espargal de Dom Luís 2020, ficámos a saber que o vinho é feito pelo mesmo produtor da marca Zé da Leonor. Ou seja, por Pedro Rebelo Lopes, a quinta geração a cuidar das vinhas da Casa Agrícola Rebelo Lopes, situada em Riachos, que fica a meio caminho entre a Golegã e Torres Novas.

Agora, este Espargal de D. Luís não é feito com uvas da casa agrícola, mas com uvas de uma vinha velha da Quinta de Miranda (Golegã) e é uma homenagem ao seu antigo proprietário, o coronel D. Luís de Saldanha Oliveira e Sousa que, dizem as crónicas, tinha fama de produzir bons vinhos na região.

Recuperada em 2012, a casa agrícola tem encepamentos com castas contemporâneas, portuguesas e estrangeiras, pelo que não deixa de ser curioso o aparecimento deste tinto de vinhas velhas (enfim, no Tejo, com 35 anos uma vinha já é velha) e de uma casta que, por enquanto, não está na moda. E é aqui que está um bocadinho da beleza deste vinho. “De facto, quando recuperámos a quinta não plantámos Castelão, mas apostámos no lançamento deste vinho em modo varietal por causa da qualidade das uvas, por causa da história da Quinta de Miranda, por respeito à actual geração que a administra, mas, também, por causa do trabalho que a Comissão Vitivinícola Regional [CVR] do Tejo tem feito na defesa e promoção de vinhos da casta Castelão, que muita tradição teve na região noutros tempos. E nós quisemos dar o nosso contributo”, diz-nos Pedro Rebelo Lopes, o geógrafo que deixou a área de investigação para se dedicar à gestão da empresa familiar.

Aqui está um bom exemplo de como uma CVR pode recuperar uma casta, contribuir para a manutenção da biodiversidade vitícola e, ainda por cima, dar ao consumidor alternativas aos vinhos tintos quase sempre feitos com a mesma meia dúzia de castas. O que a CVR tem feito até é muito simples. Recupera algumas garrafas antigas de Castelão, junta-as com marcas actuais de produtores que nunca abandonaram a casta, chama produtores e jornalistas para uma ou outra prova e põe toda a gente a conversar. Uns apreciam o perfil ligeiramente vegetal e fumado da casta e outros preferem trabalhá-la de forma a domar esse carácter ligeiramente rústico. Uns acham que serve muito bem para rosés e outros até já a usam para fazer espumante. Uns acham que dá bons abafados e outros acham outra coisa qualquer. E é por isso que, todos os anos, a CVR recebe mais vinhos da casta Castelão para certificar. Uma boa notícia para todas as partes envolvidas, em particular os consumidores.

Quando estamos enjoados dos mesmos sabores dos tintos – e isso acontece com regularidade – não há nada como abrir uma garrafa de Castelão (a Baga, o Alfrocheiro, o Jaen, o Bastardo e a Trincadeira também servem). E porquê? Porque os vinhos de Castelão aliviam-nos de certas sensações doces, demasiado frutadas e pesadas na boca. No caso deste Espargal de D. Luís 2020 (parece que na região cresciam bons espargos selvagens) a componente vegetal e fumada está presente no nariz e na boca, à mistura com notas de casca de frutos vermelhos, rebuçados de frutos vermelhos e massas em fermentação. Na boca, o vinho que é feito por Filipe Sevinate Pinto tem aquelas notas terrosas, especiadas e ligeiramente adstringentes, coisa que lhe dá vivacidade e graça na prova. Pode é ser um perigo, porque, ao contrário de outros, não enjoa, de maneira que vai sempre mais um copo. Merece levar 94 pontos.

A mesma nota que daremos à nossa amiga, por estar com uma técnica de prova bem afinada.