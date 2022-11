Português detido após atropelamento e fuga em Madrid. Quatro pessoas morreram

Quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas vítimas de um atropelamento na madrugada deste domingo, nos arredores de Madrid. O principal suspeito é um cidadão português de 35 anos, e foi detido horas depois pela Guardia Civil espanhola.

A polícia deteve ainda dois menores de nacionalidade espanhola, filhos do alegado autor do crime, de 16 e 17 anos. Os jovens foram, entretanto, entregues à mãe pelas autoridades.

O atropelamento terá acontecido na sequência de uma discussão depois de o suspeito, Micael da Silva Montoya, ter sido expulso do restaurante El Rancho, nos arredores de Madrid, onde se celebrava um casamento e para o qual não tinha sido convidado.

#SUMMA112 confirma esta madrugada el fallecimiento de cuatro personas tras ser atropelladas en la avenida de la Constitución en #TorrejondeArdoz.



Las circunstancias en las que se ha producido el suceso están siendo investigadas por @policia.

O carro de Micael, um Toyota Corolla, foi encontrado horas depois, em Toledo, a cerca de 50 quilómetros do local do crime, sem pára-choques dianteiro, e com os vidros e luzes partidas.

De acordo com a polícia espanhola, morreram no local uma mulher de 66 anos, e três homens, de 17, 35 e 68 anos. Ficaram ainda feridas dez pessoas, quatro delas com gravidade.

O atropelamento ocorreu pelas 2h40 locais (1h40 em Lisboa), e obrigou à mobilização de 22 equipas médicas, incluindo de apoio psicológico.

Apesar de não ter sido convidado para o casamento, no sábado passado, em Madrid, Micael da Silva Montoya foi à cerimónia, acompanhado pelos dois filhos e um sobrinho, de 18 anos, tendo sido expulso e agredido, segundo relatam outros convidados, citados pelo jornal espanhol El Mundo.

Cerca de uma hora depois, quando os familiares começaram a sair do restaurante El Rancho, onde estavam perto de 200 pessoas, Micael acelerou em direcção à multidão e matou quatro pessoas.

O suspeito de atropelamento e fuga aguarda agora julgamento e é acusado de quatro crimes de homicídio qualificado e sete tentativas de homicídio.

Em reacção ao crime que ocorreu após um casamento entre duas famílias ciganas, a Fundação Secretariado Cigano afirmou nesta segunda-feira “condenar firmemente o atropelamento mortal de quatro pessoas em Torrejón de Ardoz”.