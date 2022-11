O sectarismo político nos EUA e as suas consequências para a Europa

1. Se os EUA não fossem a maior potência global, nem a Europa estivesse tão ligada e dependente destes, as próximas eleições intercalares de 8 de Novembro de 2022 seriam uma mera curiosidade. Mas não é esse o caso, como a guerra da Ucrânia faz lembrar de uma forma demasiado evidente, mesmo aos mais distraídos. Assim, é impossível ignorar as potenciais consequências para a Europa dessas eleições em que vai ser disputada a totalidade dos 435 lugares da Câmara dos Representantes e também 35 dos 100 lugares do Senado. Se ocorrer uma alteração de poder no Congresso — o nome do parlamento bicamaral dos EUA —, terá prováveis reflexos também no mundo exterior. É necessário notar que as eleições intercalares ocorrem a meio do mandato presidencial, pelo que são propícias à manifestação de descontentamento dos eleitores face ao Governo no poder, actualmente do Partido Democrata. Nesta altura, este controla a presidência e ambas as câmaras do Congresso dos EUA, ou seja, detém supremacia federal nos poderes executivo e legislativo. Todavia, se houver uma alteração substancial na composição do Congresso — com perda de uma das câmaras pelo Partido Democrata, ou, de forma mais acentuada, das duas câmaras —, as implicações serão certamente sentidas dentro e fora do país.