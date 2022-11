Porto sugere ao Governo um programa “paliativo” para emergências na habitação

Rui Moreira não gostou que Ilda Figueiredo, da CDU, tivesse apresentado ao executivo uma proposta de recomendação sobre o tema da habitação sem mencionar o programa Porto Solidário, um fundo municipal de apoio ao pagamento de rendas ou prestações bancárias de famílias com dificuldade financeira ou situação de emergência habitacional. Nessa reunião, há duas semanas, o autarca prometeu, então, preparar uma outra proposta de recomendação para que o Estado criasse um Portugal Solidário – um programa em tudo semelhante ao que existe no Porto, mas com aplicação nacional. E assim fez esta segunda-feira.

A recomendação foi aprovada – sem o voto do BE, por não se rever nos termos da proposta. A subida das taxas de juro está a colocar uma “enorme pressão” sobre as famílias, considerou Rui Moreira. E se é verdade que o Governo já tentou colocar “travões à banca”, também lhe parece certo que não será suficiente: “Tenho muitas dúvidas de que apenas do lado do financiamento se resolva a questão. Estamos a propor valer às famílias que já estão com grandes dificuldades.”

Não é a solução ideal, mas é uma ajuda, considera: “Pode ser um paliativo, mas responde a muitas necessidades.”

Apesar de ser ao Estado que compete, “em primeiro lugar”, a “garantia do direito à habitação consagrado na nossa Constituição”, escreve Rui Moreira na proposta entregue aos vereadores, a autarquia criou, em 2014, um programa de apoio a munícipes que não conseguem pagar a renda ou prestação da casa. Esse apoio tem sido “muito benéfico, atenuando as dificuldades sociais e permitindo a muitas famílias reencontrarem o equilíbrio económico”.

O Porto Solidário, continua, já apoiou “4523 famílias”, num investimento do município de 13 milhões de euros.

Apesar de sublinhar não ser uma solução para o problema, Ilda Figueiredo votou favoravelmente a proposta. “É um remendo”, apontou a vereadora da CDU, pedindo, até, que a proposta referisse que esta era uma medida temporária, enquanto não há habitação pública em número suficiente.

Alberto Machado, do PSD, elogiou a ideia do executivo, deixando críticas ao Governo e ao IHRU, que “não consegue cumprir as suas funções”. “Faz todo o sentido que o Estado olhe para outro tipo de programas e diversifique a sua actuação nesta área.”

Já Tiago Barbosa Ribeiro anunciou o voto favorável do PS dizendo que, sendo a habitação um “problema multidimensional, que não se resolve com uma única medida, esta pode ser mais uma medida complementar”.

Teresa Summevielle, do BE, votou contra e sugeriu ao executivo que, em vez desta proposta, fizesse uma revisão da sua estratégia local de habitação, “que data de 2019 e carece de actualização”, e se concentrasse em reivindicar que o IHRU seja o grande promotor de habitação pública, como defendia a proposta da CDU de há duas semanas. A posição dos bloquistas irritou Rui Moreira que não deixou de fazer um comentário jocoso: “Se o BE acha que o Porto Solidário é uma boa medida e propõe o seu reforço, não consigo compreender como é que acha que uma medida igual tomada pelo Estado é má.”