A última peça

Queria referir-me a uma mulher complexa, uma mulher nem sempre compreendida, uma mulher que teima em se esconder e depois nos dá canções que estremecem, e disse: ela é dos mais belos puzzles incompletos. Disse sem pensar, mas depois a imagem começou a ganhar forma dentro de mim e consegui que o pensamento não fosse apenas um balão insuflado. Imaginei cada um de nós como sendo um puzzle cheio de peças: às vezes seguimos encaixados com tudo a fazer sentido, noutras vezes, não. Falta-nos um pedaço, falta-nos até sinalizarmos a falta. A angústia é a manta que se estende para receber o puzzle. Em certos dias pergunto: por onde vou começar? E depois sigo como se a angústia me pudesse dirigir.

Veio-me à memória uma canção que diz, precisamente, “I´m a puzzle with a missing piece”, do Ed Harcourt. É quase como dizer ao outro: desculpa, sou este. Esta sou eu com o que me falta, e uma peça pode ser tanto.

Tendemos a exigir dos outros mais do que exigimos de nós próprios. Porque mais facilmente vemos os defeitos nos outros, apesar de termos um espelho rente à nossa cara. Quando estou a condenar a alguém, percebo que essa peça que falta também não está completa no meu puzzle. Somos implacáveis na condenação. Atiramos sobre o outro a nossa frustração escondida.

Há pessoas que são pouco hábeis no estar, no dar ou no amar. Não vieram habilitadas para isso. São puzzles incompletos. E, no entanto, podem fazer coisas sublimes: escrever livros, ser actores brilhantes, pintar coisas de que a história se lembrará passados 200 anos. O puzzle incompleto é um desenho que faço agora na minha cabeça para me desculpar de todas as vezes que não compreendi o outro. De todas as vezes que me foi mais fácil condená-lo em vez de o ver como me vejo: tremendamente falível.

Há duas semanas, depois de mais um dia inteiro entre comboios e estações, cheguei a Santa Apolónia já com a estação deserta. Encontro a estação pela manhã ainda fantasma e regresso à hora em que já ninguém corre para lado nenhum. Cheguei ao sítio dos táxis onde estava apenas um carro encostado. Entrei e, logo, no recorte de umas costas e de um cabelo grisalho desalinhado reencontrei-me numa viagem anterior. Hesitei na pergunta, mas precisava desse encaixe para que o puzzle desse dia ganhasse sentido. “O senhor não tinha a sua mulher no hospital?” O cabelo grisalho ganhou um rosto que era afinal de espanto e disse: “Sim, tinha. Estou a lembrar-me de si. Naquela noite eu estava muito perturbado.” Estávamos, eu por outras razões. A mulher dele, depois de um suicídio falhado, ficou uma semana em coma até voltar a si, a eles – à vida deles. Foi um reencontro com este homem que teve uma segunda hipótese, ele também, para além dela. Lembro-me dessa noite recente aqui relatada, que ele já junto à minha porta de casa se confessava arrependido de tudo o que tinha feito e que nunca acreditara na promessa dela em matar-se. Por amor ou desamor? Por que razão nunca dizemos que é por desamor? Lembro-me bem dessa noite em que não lhe condenei a dupla vida que queria viver e que o levara a perder quase irremediavelmente uma parte dela.

“Agora estamos bem. Vamos devagarinho”, disse ele, animado. Devagarinho a vida dele e esta viagem que estava quase a terminar. Deu-se outra vez o encaixe que me persegue quando o dia quase não teve sentido, mas que o ganha na última estação. Talvez a mulher deste homem seja, aos olhos dele, um puzzle incompleto. Talvez ele seja, aos olhos dela, o mesmo puzzle incompleto. Repito a ideia que me ocupa a cabeça: não estamos todos habilitados a dar ou a amar. Há pessoas que, por razões às quais às vezes nem chegamos, não conseguem. E, acreditem, se para nós é uma dor, para eles às vezes a dor é imensurável por se sentirem desenquadrados.

Vejo beleza num puzzle incompleto. Longe de mim querer ser essa última peça que faltava.