Marvão celebra a castanha com feira, magustos e quinzena gastronómica

São 4500 quilos de castanha e 1500 litros de vinho à espera dos visitantes. A Festa do Castanheiro - Feira da Castanha decorre no fim-de-semana, mas o festim continua nos restaurantes do concelho.

A Câmara de Marvão (Portalegre) comprou 4500 quilos de castanha e 1500 litros de vinho para “abastecer” a edição deste ano da Feira da Castanha, que espera cerca de 14.000 visitantes, durante o fim-de-semana.

Promovida pelo município, a 38.ª edição da Festa do Castanheiro - Feira da Castanha é considerada pelos promotores como a “rainha das festas” daquele concelho histórico.

“Desde o vinho às castanhas, tudo é produção da região, [porque] adquirimos estes produtos aos produtores locais”, sublinhou o presidente da Câmara de Marvão, Luís Vitorino, em declarações à agência Lusa.

De acordo com o autarca, durante o certame, “se o tempo ajudar”, a vila histórica de Marvão deverá acolher “cerca de 14.000 visitantes", um total que já foi alcançado em anteriores edições, antes da pandemia de covid-19.

“É a festa do povo, é uma festa para o povo. As outras são festas com outras sensibilidades, mas esta é a verdadeira festa onde se encontram os produtores, quem trabalha a terra, quem comercializa, quem vem para provar e comprar, é uma festa muito abrangente com visitantes de toda a parte do país e da vizinha Espanha”, explicou.

Na zona de Marvão, com um microclima considerado “único”, proporcionado pela serra de São Mamede, predominam nos campos as espécies de castanha Bária e Clarinha.

Este microclima propício à produção de castanha já levou a que as entidades que tutelam o sector considerassem a castanha de Marvão como de origem protegida.

Para promover a castanha, ao longo do fim-de-semana, Marvão transforma-se numa “enorme montra” do mundo rural, com três magustos espalhados pela vila, um mercado de produtos locais, exposições, artesanato, gastronomia, doçaria e animação pelas ruas.

Nos largos do Terreiro, de Santa Maria e do Pelourinho vão estar situados os três magustos, onde os visitantes vão também poder provar o vinho produzido no concelho.

O público poderá ainda observar os artesãos que trabalham os bordados tradicionais com casca de castanha ou a cestaria em madeira de castanheiro.

Em termos de animação, estão anunciadas actuações de grupos folclóricos, de bombos, de música popular portuguesa, cante alentejano, fanfarras, charangas, uma tuna e animação circense.

O palco principal vai acolher espectáculos com Quim Roscas & Zeca Estacionâncio e Belito Campos, complementados com as actuações dos grupos locais Os Sabugueiros e Cant"Areias.

A Festa do Castanheiro - Feira da Castanha é inaugurada às 10h de sábado, com uma cerimónia na tenda dos produtores, que inclui a bênção das castanhas.

A entrada na Feira da Castanha custa um euro, mas com fins solidários, já que a receita reverte, na totalidade, para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Marvão.

Paralelamente, a partir de sábado e até ao dia 17 deste mês, vai decorrer uma quinzena gastronómica dedicada a pratos à base de castanha, em 15 restaurantes daquele concelho.