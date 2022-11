Festival Fora do Lugar por terras de Idanha-a-Nova: concertos, caminhadas e surpresas

O Festival Fora do Lugar, dedicado à música antiga, regressa a Idanha-a-Nova entre o dia 18 de Novembro e o dia 5 de Dezembro, com 26 propostas no programa para os nove dias não consecutivos desta 11.ª edição.

“Músicos, “consorts” e projectos vindos de Argentina, Brasil, Suiça, Espanha, França e Portugal enchem de sons a assinatura Fora do Lugar, uma proposta de diálogos entre o erudito e o popular, entre o antigo e o novo”, explicou o diretor artístico da iniciativa, Filipe Faria, um dos responsáveis do projecto Arte das Musas.

A 11.ª edição propõe música, conversas caminhadas, encontros entre os músicos, exposições, natureza, cinema, gastronomia e um programa educativo.

“Tudo o que vivemos no Fora do Lugar é, ao mesmo tempo, novo e antigo. Ao mesmo tempo uma promessa e os seus ecos. Estes lugares e este território são a linha que cose os dias, que cose toda a experiência”, sublinhou o director do festival.

Na abertura oficial do evento, que decorre no dia 18, na Catedral de Idanha-a-Velha, vai ouvir-se “a música do sul do mundo”, de Martín Sued, bandoneonista argentino e um dos maiores criadores da sua geração, acompanhado pelo brasileiro Gabriel Selvage com um violão de sete cordas.

No dia seguinte, no Lagar de Monsanto, será apresentado o projecto Sephardica (Espanha), de Emilio Villalba, com um programa dedicado à música das mulheres sefarditas.

No dia 25, no Centro Cultural Raiano, em Idanha-a-Nova, decorre o ensemble Myrtho (França/Suíça), de Laetitia Marcangeli, com um programa “ao gosto de Eros”, uma viagem amorosa por temas gregos, córsicos, franceses e sefarditas.

A Ermida da Senhora da Azenha, recebe, no dia 26, a Armonía Concertada da icónica soprano argentina María Cristina Kiehr, acompanhada pelo alaudista Ariel Abramovich, que apresenta um livro de música de vihuela imaginário.

No dia 2 de Dezembro, na Igreja Matriz de Penha Garcia, o ensemble espanhol La Guirlande, de Luis Martinez, interpreta um programa dedicado integralmente a J. Haydn (1732-1809) e ao período que o compositor vienense esteve ao serviço da corte da família Esterházy, uma das mais ricas e influentes famílias do império austro-húngaro.

A Catedral de Idanha-a-Velha, recebe, no dia seguinte, a gambista espanhola Pilar Almalé, que encerra o programa deste ano, com o seu quarteto franco-espanhol e a sua “nova música antiga”.

Além destas iniciativas, o festival inclui ainda na sua programação um “Concerto Secreto” no qual o público inscrito desconhece o conteúdo (músico e programa) e o local, sendo que as coordenadas são partilhadas com 24 horas de antecedência.

Decorrem também quatro sessões do Programa Educativo com os Interruptores de Baltazar Molina, percussionista e multi-instrumentista e duas “Conversas Caminhadas”, encontros entre músicos e público inscrito pelas aldeias da região de Idanha-a-Nova, dois momentos em torno da gastronomia regional e duas propostas dedicadas ao cinema documental.

Estão previstos três encontros abertos ao público entre os músicos participantes e os locais, duas Caminhadas de Observação de Aves, três inaugurações de exposições dedicadas à Arte Visigótica e aos projectos “Antes dela dormir” e “Aqui estão as palavras todas”, da autoria de Filipe Faria, integradas no Museu dos Sons Perdidos.

O Fora do Lugar - Festival Internacional de Músicas Antigas resulta da parceria entre a Arte das Musas e o município de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, e conta com o apoio do Ministério da Cultura e da Direção-Geral das Artes.