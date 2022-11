Musk mergulhou Twitter no caos. Despedidos convidados a regressar

Há pelo menos duas formas de descrever a primeira semana de Elon Musk no Twitter. Uma é dizer que o novo dono desta rede social entrou de rompante como um elefante numa loja de cristais. Outra é olhar para as decisões que está a tomar e concluir, sem grande margem de erro, que Musk “desafia as normas” e contrariou tudo o que vem nos livros de gestão, como diz um dos títulos do Wall Street Journal.