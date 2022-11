Sporting defronta o FC Midjtylland na Liga Europa

O Sporting vai defrontar o FC Midjtylland (Dinamarca) no play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. Os jogos desta eliminatória (jogada a duas mãos) ocorrerão a 16 e a 23 de Fevereiro.

No sorteio realizado nesta segunda-feira em Nyon estavam os segundos classificados da fase de grupos da Liga Europa e os terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Dos outros jogos deste play-off, destaque para o Manchester United, dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, e Diogo Dalot, a quem calhou um dos “tubarões” deste sorteio, o FC Barcelona.

Já a AS Roma, equipa treinada por José Mourinho, irá defrontar o Salzburgo.

Resultado do sorteio

FC Barcelona – Manchester United

Juventus – FC Nantes

Sporting – FC Midjtylland

Shakhtar Donetsk – Stade Rennais

Ajax – FC União Berlim

Bayer Leverkusen – AS Monaco

Sevilha – PSV Eindhoven

Salzburgo – AS Roma

Como se joga?

Tal como na temporada passada, a regra dos golos fora como factor de desempate já não existe. Se, no final dos dois jogos, persistir o empate, a eliminatória será decidida no prolongamento e, se necessário, no desempate por grandes penalidades.

Texto editado por Jorge Miguel Matias