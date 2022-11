Ronaldo: fenómeno no campo e no escritório

Conhecido pelo seu talento com os pés, Ronaldo, “o Fenómeno” já dá cartas como dirigente do Cruzeiro, clube onde se estreou como jogador.

A 8 de Dezembro de 2019, o Cruzeiro EC, que por três vezes fora campeão do Brasil e, por duas, vencedor da Taça Libertadores, descia de divisão pela primeira vez na sua história. Uma temporada em que o clube teve cinco treinadores terminava de forma esperada, mas até aí inconcebível. Após duas épocas na Série B (o segundo escalão do futebol brasileiro), o clube autorizou a venda de 90% das acções da sua Sociedade Anónima de Futebol (SAF), a 17 de Dezembro de 2021. No dia seguinte, Ronaldo Nazário de Lima assinou um contrato de intenção de compra dessas mesmas acções. Era o regresso de “o Fenómeno” ao emblema onde, 19 anos antes, se estreara como jogador profissional. Mas um regresso, no mínimo, inesperado.