As cores do equipamento do guarda-redes

No Estádio do Dragão houve dois pormenores interessantes que merecem uma breve nota de referência em termos do que está regulamentado. Diogo Costa jogou na primeira parte com um equipamento amarelo/alaranjado que em termos visuais se confundia claramente com o dos jogadores do Paços Ferreira, nomeadamente quanto à camisola e às meias. Ao intervalo mudou para equipamento preto que passou a ser igual em termos de cor ao do árbitro. Ambas as situações colidem com o que está escrito na lei 4 “O equipamento dos jogadores”, página 54, ponto 3. cores: “… cada guarda-redes deve usar um equipamento de cores que o distinga dos outros jogadores e dos elementos da equipa de arbitragem …”