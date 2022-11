Segunda na TV: entre soldados, monstros e heróis, o cinema ganha Causa Própria

CINEMA

Midway

AMC, 11h03

Seis meses depois dos ataques a Pearl Harbor, acontecia na ilha Midway, no Pacífico, o mais importante confronto naval da II Guerra Mundial, entre japoneses e norte-americanos. É sobre esse episódio que incide este drama histórico, realizado por Roland Emmerich. Luke Evans, Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Darren Criss, Mandy Moore, Nick Jonas, Dennis Quaid e Aaron Eckhart fazem parte do elenco.

O Herói de Hacksaw Ridge

TVCine Top, 11h40

Mesmo sendo contra o uso de armas, Desmond T. Doss (Andrew Garfield) alista-se no Exército dos EUA durante a II Guerra Mundial. Desdenhado por alguns colegas, mostrará a sua bravura ao salvar 75 homens, abandonados à morte em território inimigo, na batalha de Okinawa (Japão), sem pegar em armas nem disparar um tiro. Tornar-se-á o primeiro opositor de consciência a receber a Medalha de Honra do Congresso. O filme de Mel Gibson, que conta ainda com Vince Vaughn, Sam Worthington e Hugo Weaving no elenco, acabaria por arrecadar dois Óscares em categorias técnicas.

O Caso de Richard Jewell

Hollywood, 13h30

Em 1996, durante os Jogos Olímpicos de Verão em Atlanta (EUA), Richard Jewell, um segurança, encontrou uma bomba levando a uma evacuação segura que salvou centenas de pessoas. Inicialmente aclamado como um herói, foi mais tarde (falsamente) acusado de ser o bombista. Clint Eastwood, baseando-se num artigo de 1997 da revista Vanity Fair, adaptou a sua história ao cinema, com Paul Walter Hauser como protagonista, ladeado por Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm e Olivia Wilde.

Godzilla

Hollywood, 19h25

Em 2014, 60 anos depois da sua criação, surgiu esta nova versão da história do réptil mutante e gigante, pelas mãos do realizador inglês Gareth Edwards e do argumentista Max Borenstein. Embora adaptado à actualidade, é reverente à cultura popular japonesa que inspirou a criatura original, da responsabilidade do produtor Tomoyuki Tanaka, do realizador Ishiro Honda e do perito em efeitos especiais Eiji Tsuburaya. O elenco inclui Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathairn e Bryan Cranston.

Lucy

Fox, 00h01

Thriller de ficção científica escrito e realizado por Luc Besson, com Scarlett Johansson e Morgan Freeman como protagonistas. Lucy é forçada a transportar dentro de si uma droga sintética. Quando é apanhada e agredida, o saco rompe-se, os estupefacientes são assimilados pelo seu organismo e ela começa a sentir uma série de efeitos físicos e mentais, como uma força excepcional e uma capacidade única de absorver conhecimento.

SÉRIES

Station 19

Fox Life, 22h20

Estreia-se a quinta temporada do spin-off de Anatomia de Grey, criado por Stacy McKee, sobre uma corporação de bombeiros localizada a três quarteirões do ficcional Grey Sloan Memorial Hospital. O duro ofício de retirar vidas dos escombros da tragédia alimenta os problemas pessoais destas heróicas personagens, que vivem e trabalham como se não tivessem nada a perder.

Causa Própria

RTP1, 00h28

Um adolescente é encontrado morto no jardim de uma pequena cidade portuguesa. Há um assassino à solta. A tensão e o medo instalam-se. Assim começa a nova série saída das mesmas mentes criativas de Sul: Edgar Medina e Rui Cardoso. O drama criminal é realizado por João Nuno Pinto e protagonizado por Margarida Vila-Nova e Nuno Lopes: ela como Ana, a juíza local; ele como Mário, o inspector da Judiciária designado para o caso.

DESPORTO

Hóquei em Patins: Portugal x França (Mundial 2022)

RTP1, 22h39

Será em San Juan, na Argentina (derrotada na final da edição anterior), que, de 6 a 13 de Novembro, a selecção portuguesa irá procurar a renovação do título de Campeã do Mundo de Hóquei em Patins. A RTP1 estará presente, em directo, para acompanhar a campanha portuguesa, contando com a narração de João Miguel Nunes e os comentários de António Chambel, veterano guarda-redes da modalidade. A turma treinada por Renato Garrido bate-se, no Grupo A, com Itália, Chile e França. Os gauleses de Fabien Savreaux serão a primeira prova de fogo dos campeões.