A Cimeira do Clima, que começou a 6 de Novembro, no Egipto

Muitas vezes disseram a Simon Stiell, o secretário executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, que alguma coisa era impossível. “Mas recordo sempre uma frase de Nelson Mandela: ‘tudo é sempre impossível até estar feito'”. Foi esse o espírito que quis incutir na inauguração da Cimeira do Clima da ONU (COP27), em Sharm-el-Sheik, no Egipto, que teve a sessão inaugural neste domingo.

Uma amostra de que o impossível pode acontecer é que, pela primeira vez numa Cimeira do Clima, foi incluído na agenda oficial o tema das perdas e danos – a questão de saber se os países mais ricos e historicamente responsáveis pela maior quantidade de gases com efeito de estufa na atmosfera devem compensar os países mais vulneráveis, normalmente os mais pobres, pelos efeitos das alterações climáticas.