Memória histórica a preservar

A denominada “esquerda revolucionária0”, que desempenhou em Portugal um papel importante nos anos de 1960-70, constituiu um fenómeno comum a nível global, designadamente na Europa e na América Latina, fruto do dissídio sino-soviético, da experiência cubana, da Revolução Cultural Chinesa, da rebelião planetária da juventude em 1968 e da crescente afirmação do Terceiro Mundo.

Em Portugal, essa dinâmica internacional cruzou-se com a eternização da guerra colonial e do regime de Salazar-Caetano. A sua expressão plural em cerca de duas dezenas de grupos e movimentos foi particularmente intensa na denúncia do colonialismo e na oposição à guerra colonial, sendo incontestável o seu contributo, nos últimos anos do regime, para a erosão da ditadura, na solidariedade com os movimentos de libertação das colónias.

Com o 25 de Abril, cujo cinquentenário se comemora em breve, contribuiu para o fim da guerra colonial e para o subsequente processo de descolonização. No processo revolucionário que se seguiu, a sua presença foi incontornável nas movimentações de massas, nas fábricas, nos bairros e quartéis e na paisagem política. Coube à esquerda revolucionária portuguesa a única representação parlamentar no quadro da Europa capitalista. Mesmo encerrado o processo revolucionário de 1974-75, a sua presença manteve-se nos anos subsequentes, só vindo a declinar após a queda do Muro de Berlim.

Os historiadores e outros cientistas sociais necessitam de documentos para poder estudar o passado. Nos arquivos nacionais encontra-se actualmente apenas uma pequena parte do património documental destes partidos e movimentos, que, em benefício da memória colectiva futura, é preciso preservar.

Apelamos aos particulares, antigos dirigentes e militantes, que disponham ainda de documentação dessas organizações a que pertenceram que a depositem ou doem ao Centro de Documentação 25 de Abril, instituição pública idónea, prestigiada e com provas dadas na salvaguarda dos materiais de memória, para que sejam disponibilizados à consulta pela comunidade científica e por todos os interessados, evitando assim que se perca tão frágil acervo nas imprevisíveis circunstâncias do desenrolar do tempo.

Este é o apelo que fazemos, enquanto estudiosos dos temas da esquerda revolucionária, antigos dirigentes e militantes de organizações dessa área política.

SUBSCRITORES:

Albérico Afonso Costa

Alcídio Torres

Amélia Resende

Ana Barradas

Ana Gomes

Ana Sofia Ferreira

António Louçã

Carlos Marques

Carlos Maurício

Constantino Piçarra

Domicília Costa

Eduardo Pires

Fernando Rosas

João Madeira

José Alves

José Manuel Lopes Cordeiro

José Neves

Hugo Castro

Manuela Tavares

Manuel Monteiro

Manuel Raposo

Manuel Rodrigues

Marcelo Novello

Mário Tomé

Miguel Cardina

Miguel Perez

Pamela Cabreira

Pedro Caldeira Rodrigues

Raquel Varela

Ricardo Andrade

Ricardo Cabral Fernandes

Rui Bebiano

Rui Jacinto

Saul Nunes

Teófilo Braga

Virgínia Baptista