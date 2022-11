Nenhum homem é o partido

Nem João Ferreira, nem João Oliveira, nem Bernardino Soares. O PCP escolheu alguém com a “ficha limpa” para recomeçar. Está longe de ser um desconhecido dentro do partido, mas é uma surpresa absoluta para quem acompanha o PCP do lado de fora.

Não foi a imprensa, no sentido do mediatismo, que escolheu Paulo Raimundo. As redes sociais também não tiveram influência nenhuma — há outros comunistas com contas muito activas que foram ultrapassados. Essa é uma lição que o PCP volta a dar-nos. Manda quem sempre mandou: o comité central, em circuito fechado (e sem deixar escapar nada).

O currículo do novo líder, que é confirmado na próxima semana, foi divulgado pelo PCP no sábado e descreve-o cuidadosamente (há o pormenor delicioso de dizer que os pais são de Beja antes de assumir que nasceu em Cascais) para mostrar que é uma solução de continuidade com um perfil em tudo idêntico ao de Jerónimo de Sousa e que o colectivo, com ele, está tão seguro como sempre esteve.

Embora esteja no secretariado do PCP e na comissão política, os dois órgãos mais restritos da direcção, Paulo Raimundo tem, como outros que estavam numa “lista” de sucessores que provavelmente nunca existiu, o problema de não estar na Assembleia da República. Acresce que, não sendo uma figura até aqui muito presente nas rádios, televisões ou jornais, acabamos por não lhe conhecer vasto pensamento. Mas como estamos a falar do PCP, sabemos que não vem aí nenhuma revolução interna.

O futuro líder é um homem do colectivo há tempo suficiente para conhecer, de trás para a frente, o discurso, as ideias e as propostas que vai ter de assumir

O futuro líder é um homem do colectivo há tempo suficiente para conhecer, de trás para a frente, o discurso, as ideias e as propostas que vai ter de assumir – o que não significa que não tenha muito trabalho pela frente. O tempo da crise inflacionária pode ajudar. A tensão da rua também. O que não ajuda é o facto de o partido estar reduzido a seis deputados, um mínimo histórico.

Acredito que, sem o carisma e a popularidade de Jerónimo, que liderou o PCP nos últimos 18 anos, a erosão podia ter sido mais rápida. Mas nenhum homem é o partido, e o PCP, com os seus 101 anos, já o provou inúmeras vezes.