Da geopolítica às selfies na rua: Marcelo continua igual a si próprio

Após o pedido de desculpa pelas declarações sobre abusos sexuais na Igreja, o Presidente cumpriu a promessa e não se fechou no Palácio. Continua a alternar assuntos de Estado com banhos de multidão.

Entre o espanto e o contentamento, Patrício Lopes e Patrícia Martins (por coincidência um casal) sorriem e verificam o telemóvel. Sim, está lá a imagem com Marcelo e logo ali à frente ele ainda está a posar para mais uma selfie com duas jovens. “Não é em todo o lado que nos podemos aproximar assim do Presidente. Em França, não era assim”, conta Patrício Lopes, filho de pais emigrantes em França, e antigo motorista, que ocasionalmente conduziu primeiros-ministros.