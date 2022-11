Chega pede ao Supremo a suspensão de negociações para a reprivatização da TAP

O Chega pretende suspender “quaisquer actos negociais relativos à reprivatização da TAP” até que “sejam transmitidas todas as informações relevantes” aos cidadãos e que “a gestão da TAP seja sujeita a uma nova auditoria pelo Tribunal de Contas”, de acordo com a providência cautelar interposta ao Supremo Tribunal de Justiça.

No articulado a que o PÚBLICO teve acesso, o Chega argumenta que o objectivo da acção “não é impedir o negócio”, mas sim o de assegurar a “boa utilização dos dinheiros públicos” e que o negócio é feito com o “conhecimento” dos cidadãos.

O líder do Chega, André Ventura, tinha anunciado este sábado que iria avançar com uma providência cautelar contra o Estado (representado pelo Conselho de Ministros) no sentido de tentar travar as negociações para voltar a vender a companhia aérea.

Em causa está a alegada “violação das normas de informação e transparência a que a Administração está sujeita e a que os administrados têm direito”, lê-se na acção, que faz referência a notícias que dão conta do interesse por parte do International Airlines Group (IAG), dono da British Airways e da Iberia, em avaliar a companhia aérea portuguesa.

Nas 20 páginas, o Chega recorda que o Estado injectou 3,2 mil milhões de euros na TAP ao abrigo da reestruturação da empresa e que, “atendendo a declarações públicas de membros do Governo, não se prevê que com a venda da companhia aérea os cofres do Estado consigam recuperar o referido valor”.

É ainda mencionado que tanto o ministro das Finanças, Fernando Medina, como o ministro das Infra-Estruturas, Pedro Nuno Santos, admitiram que o preço de venda da TAP “poderá ser inferior aos 3,2 mil milhões de euros das ajudas do Estado português ao abrigo do plano de reestruturação”.

Considerando que “os portugueses desconhecem o valor real da dívida da TAP”, o Chega argumenta que “todo o processo continua (…) numa situação de total opacidade”, acrescentando que o direito de informação é “um direito constitucional”.