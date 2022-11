Na Idade Média, não existia uma divisão clara entre artistas e artesãos, nem uma separação definida de género feminino ou masculino na produção das artes. Não que existisse qualquer paridade: as mulheres eram, desde sempre e daí em diante, objeto de discriminação social e económica. Na altura, era relevante a produção feita nos conventos religiosos, como a ilustração de manuscritos, os bordados, as partituras musicais e a poesia, atividades exercidas tanto em ordens masculinas como femininas. Mas também na vida secular, as mulheres pintavam, esculpiam madeira, teciam, costuravam, eram encadernadoras, copistas e miniaturistas, chegando muitas a pertencer a guildas medievais.